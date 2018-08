Bei der Frankfurter Eintracht sitzt der Schock nach dem überraschenden DFB-Pokal-Aus gegen den Regionalligisten SSV Ulm tief. Profis und Verantwortliche schwanken zwischen Enttäuschung und Verständnis.

Nach 22 Jahren ist erstmals wieder ein amtierender DFB-Pokalsieger in der ersten Runde ausgeschieden. Die Frankfurter Eintracht verlor beim Regionallisten SSV Ulm am Samstag mit 1:2 (0:0).

Danny Da Costa: Vielleicht hat uns auch ein bisschen das Herz gefehlt, dass die Ulmer heute an den Tag gelegt haben. Desaster trifft es. Es ist sehr hart, was uns heute passiert ist. Da hat niemand mit gerechnet. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir hier eine Runde weiterkommen wollen. Wir wollten keinen Zweifel daran aufkommen lassen, aber wir hatten am Anfang schon unsere Probleme. Wir haben uns dann gefangen, aber wir haben viele Chancen vergeben. Wir sind in der letzten Konsequenz nicht dagewesen.

Adi Hütter: Es ist eine große Enttäuschung, dass wir hier ausgeschieden sind nach einem richtigen Pokalfight. Wir waren zu inkonsequent, zu unentschlossen, so kam diese ärgerliche Niederlage zustande. Dass ich mir das anders vorgestellt habe, ist klar. Am Ende des Tages muss man weiterkommen, egal wie. Ich bin hergekommen, um eine neue Mannschaft aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen jetzt in die Spur finden. Ich bin überzeugt, dass sich in den nächsten Tagen bis zum Schließen des Transferfensters noch etwas tun wird.

Fredi Bobic: Das kann jedem passieren, dass er mal in der ersten Runde ausscheidet – auch uns. Wir haben heute sechs, sieben hundertprozentige Chancen nicht genutzt. Es waren zwei wunderschöne Jahre Wir sind durch ganz Deutschland getourt. Das ist jetzt vorbei.

Florian Krebs (SSV Ulm): Im Moment ist es einfach unbeschreiblich. Wir haben natürlich an eine Chance geglaubt als wir hier zum Warmmachen rausgekommen sind. Das Stadion ist voll, die Fans haben uns gepusht. Wir haben gewusst, dass wir ein bisschen Glück brauchen und das hatten wir auch. Mit unserer Mentalität haben wir in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach unglaublich. Ich bin überglücklich.

