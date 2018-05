Fredi Bobic erwartet eine Stadt im Ausnahmezustand, Niko Kovac könnte lachen und heulen zugleich - und Peter Fischer spricht nach dem Pokalsieg der Eintracht gegen den FC Bayern über seinen Tod. Die Stimmen.

Eintracht Frankfurt gewinnt zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal. Im Endspiel gegen den FC Bayern setzte sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac am Samstagabend mit 3:1 (1:0) durch. Die Stimmen zur Sensation.

Bild © Imago

Niko Kovac (Trainer Frankfurt): Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Ich freue mich für den Klub, die Fans und meine tolle Mannschaft. Wenn man zusammensteht und eng zusammenrückt, kann man alles schaffen. Ich freue mich natürlich über den Titel, bin aber auch traurig, dass ich nun gehe - auch wenn ich weiß, wo es hingeht. Ich habe eine Mannschaft hinterlassen, die einen tollen Charakter hat. Es ist immer am schönsten, wenn es am erfolgreichsten ist. Den Elfmeter für die Bayern kann man geben.

Jupp Heynckes (Trainer München): Es war eine vermeidbare Niederlage. Im Sport gehören Niederlagen dazu. Vor dem 0:1 haben wir wieder einen gravierenden Fehler gemacht. Wenn man seine Chancen nicht verwertet, dann kann man so ein Pokalspiel nicht gewinnen. Es war ein Elfmeter, aber da sollten wir nicht mit unserer Kritik ansetzen. Wir hatten auch Pech mit zwei Lattentreffern, wir haben aber nicht so flüssig und druckvoll gespielt. Eintracht Frankfurt ist ein würdiger Pokalsieger.

Fredi Bobic (Eintracht-Sportvorstand): Für den Verein ist das unfassbar, auch für die Fans und die Stadt. Das ist ein epochaler Sieg, um das mal ganz klar so zu sagen. So einen Sieg gegen Bayern München, wie wir gefightet haben… Es ist klar, dass man auch das nötige Quäntchen Glück braucht gegen so eine übermächtige Mannschaft. Du kannst dich nicht besser verabschieden als mit so einem Titel. Die Jungs sind Niko ans Herz gewachsen. Was es uns als Verein bringt, ist unglaublich. In Frankfurt ist morgen Ausnahmezustand.

Peter Fischer (Eintracht-Präsident): Da muss mich einer zwicken. Nachdem, was ich da erlebt habe, werde ich nie an einem Herzinfarkt sterben. Das war das Maximum, was man erleben kann. Ich sterbe also einen anderen Tod. Ich bin unendlich stolz, unendlich glücklich.

Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt): Ein Kompliment an diese Mannschaft. Alle haben gesagt, dass wir aus dem Stadion geschossen werden. Aber wir haben Herz gezeigt und die Bayern aus dem Stadion geschossen.

Bild © Imago

Ante Rebic (Eintracht Frankfurt): Ich bin froh, dass wir nach 30 Jahre den Pokal gewonnen habe. Die Mannschaft hat es sich verdient. Bayern ist immer Favorit, am Ende haben wir aber den Pokal gewonnen.

Marco Russ (Eintracht Frankfurt): Wir sind im Bus hierher gefahren und Prince und ich haben über letztes Jahr gesprochen. Da kamen wir drauf, dass es mein drittes Finale ist. Und er hat gesagt, aller guten Dinge sind drei. Schon beim Warmmachen war die Atmosphäre eine Steigerung zum letzten Jahr. Da sieht man, dass man mit Herz auch eine Weltmannschaft wie die Bayern schlagen kann. Es hätte gar keine Besprechungen geben müssen, wir waren bis unter die Haarspitzen motiviert.

Hasan Salihamidzic (Bayern-Sportdirektor): Es ist ganz klar: Im Sechzehner haut er ihm die Füße weg. Für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Wir hätten die Tore machen müssen. Frankfurt hat versucht, unser Spiel zu zerstören und dann zu kontern.