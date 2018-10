Nach dem höchsten Sieg seit 37 Jahren schwankte die Frankfurter Eintracht zwischen Unglauben über die eigene Leistung und Bewunderung für Matchwinner Luka Jovic. Die Stimmen zum Spiel.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Kompliment an die ganze Mannschaft" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Die Frankfurter Eintracht hat am Freitag einen souveränen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Adi Hütter deklassierte Fortuna Düsseldorf mit 7:1 (3:0) vor heimischem Publikum. Luka Jovic steuerte fünf Treffer (26., 34., 55., 69., 72.) zum Erfolg bei. Sébastien Haller traf zwei Mal (20./HE, 50.). Der Fortuna gelang durch Dodi Lukebakio immerhin ein Ehrentreffer (54.).

Danny da Costa: Auf dem Platz war es der absolute Wahnsinn. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir die Punkte hier behalten wollten. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Ein riesen Sonderlob an Luka, dass er heute fünf Buden macht. Der Junge ist so eiskalt vorm Tor, das ist der Wahnsinn. Mit seinem Einsatz für die Mannschaft, hat er sich das verdient. Es freut mich für ihn und ich hoffe, dass er so weiter macht. Den Platz in den Geschichtsbüchern hat er sicher. So schnell wird man ihn nicht vergessen. Und auch den Abend heute nicht. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, dabei gewesen zu sein.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video da Costa: "Platz in der Geschichte sicher" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Luka Jovic: Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich die fünf Tore gemacht habe. Und das als erster in der Geschichte der Eintracht. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft, die das heute hervorragend gemacht hat. Ich will weiter mit der Eintracht nach vorne gehen. Vor dem Spiel habe ich mit Ante Rebic und Filip Kostic darüber gesprochen, dass ich noch keine zwei Tore in einem Spiel gemacht habe. Sie haben gesagt, 'du machst heute nicht eines, sondern zwei'. Ich habe fünf gemacht.

Sébastien Haller mit Luka Jovic Bild © Imago

Sébastien Haller: Ich denke, das war ein sehr schönes Spiel von uns. Die Tore sind wie am Schnürchen gefallen. Das passiert, wenn man gut arbeitet. Es macht wahnsinnig viel Spaß und fühlt sich verdammt geil an. Man hat das Gefühl: Alles gelingt und man hat noch mehr Energie als sonst. Wir haben vorne enormes Potenzial, enorme Trümpfe. Wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, auch weiterhin in Sachen Tormaschine oben zu sein.

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): Erst einmal ein großes Kompliment an die Mannschaft. Was sie gezeigt hat, war in der Bundesliga sicher unser bestes Spiel. Das war außergewöhnlich. Das Publikum hat uns von Anfang an unterstützt. Wir haben auch fußballerisch überzeugt. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Luka Jovic ist ein Knipser und einer der besten Stürmer, den ich gesehen habe. Er braucht im Sechzehner nicht viele Chancen, um Tore zu machen. Heute ist alles aufgegangen – mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, mit dem Kopf. Aber es gefällt mir, dass die Jungs bescheiden bleiben.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Tage, an denen alles gelingt" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Marc Stendera: Was soll man zu Luka sagen? Luka ist eine Vollgranate. Er kann ein riesen Spieler werden, der eine große Karriere vor sich hat. Man kann den Jungen heute nur beglückwünschen. Hut ab vor dem, was er geleistet hat. Es ist natürlich immer einfacher, wenn du beim 3:0 reinkommst als wenn du zurückliegst. Es sind dankbare Spiele momentan. Ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Luka hat die Tore gemacht, die anderen haben sie herausgespielt und ihm die Wege freigemacht.

Weitere Informationen Mehr im hr-fernsehen Das Spiel der Eintracht gegen Düsseldorf ist auch Top-Thema in den heimspiel!-Sendungen des hr-fernsehens: am Samstag (17.15 Uhr), am Sonntag (22.05 Uhr) und am Montag (23.15 Uhr). Ende der weiteren Informationen

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): 1:7 – das ist schon ein Hammer. Es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden. Wir sind sehr früh 0:3 in Rückstand geraten. Als Aufsteiger muss man vielleicht auch ein 0:3 unterschreiben und alles daran setzen, dass man hier nicht so untergeht. Wir wollten nach der Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen. Es geht auch einiges auf meine Kappe. Man muss auch der gesamten Mannschaft Vorwürfe machen, aber wenn man in der Abwehr einen Totalausfall hat... Ich habe gewisse Ansprüche an mich und die habe ich nicht erfüllt.

Zitat „Wenn man nach so einem Spiel nicht selbstkritisch ist, dann hat man im Fußball nichts zu suchen.“ Zitat von Friedhelm Funkel, Trainer Fortuna Düsseldorf Zitat Ende

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): Ich bin maßlos enttäuscht, weil wir in einer Art und Weise verloren haben, die einfach nicht in Ordnung war. Wir haben Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben und auch nicht die Leistung abgerufen, die wir uns gewünscht und die wir auch erwartet haben. Die Mannschaft hat einen rabenschwarzen Tag gehabt und die Eintracht hat das gnadenlos ausgenutzt. Wenn man nach so einem Spiel nicht selbstkritisch ist, dann hat man im Fußball nichts zu suchen. Wir haben eine sehr schlechte Leistung gebracht.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Funkel: "Wir waren sehr, sehr schlecht" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Aymen Barkok (Fortuna Düsseldorf): Ich hätte mir das natürlich anders vorgestellt. Ich habe zum ersten Mal das Fortuna-Trikot angehabt. So eine hohe Niederlage tut einfach weh. Es war vogelwild, jede Frankfurter Chance war drin. Sie haben einfach einen guten Tag erwischt. Nach einem 0:3-Halbzeitstand gehst du natürlich nicht ins Spiel rein, als würdest du noch gewinnen können. Wir haben alles versucht, haben versucht, nach vorne zu spielen. Dann wurden wir das eine oder andere Mal ausgekontert. Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal sieben Tore kassiert zu haben. Nichtsdestotrotz sind wir eine Mannschaft: Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Vielleicht müssen wir mal einen Mannschaftsabend organisieren, damit die Mannschaft noch mehr zusammenwächst.