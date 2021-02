Stimmen zur Eintracht-Niederlage in Bremen

Die Eintracht-Profis griffen sich selbstkritisch nach der ersten Niederlage 2021 an die eigene Nase. Klartext lautete die Devise nach dem Dämpfer in Bremen. Die Stimmen zum Spiel.

Werder Bremen hat den Höhenflug von Eintracht Frankfurt am Freitagabend ausgebremst und sich mit 2:1 (0:1) durchgesetzt. Der Führungstreffer durch André Silva (9. Minute) reichte den Hessen nicht, Theodor Gebre Selassie (47.) und Josh Sargent (62.) drehten die Partie.

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): Das war eine sehr ärgerliche, bittere Niederlage. Wir haben das Spiel, das wir im Griff hatten, aus der Hand gegeben, weil wir uns in der zweiten Halbzeit vom Spiel der Bremer haben anstecken lassen. Wir hatten zu wenig Lösungen und kamen nicht auf unser Niveau der letzten Wochen. Deshalb schmerzt diese Niederlage besonders.

Auch Makoto Hasebe konnte die Eintracht-Niederlage nicht verhindern. Bild © Imago

Makoto Hasebe: Das war eine verdiente Niederlage, wir waren diesmal schlecht. Bremen hat tief und gut gestanden. Wir sind zwar in Führung gegangen, aber in der zweiten Halbzeit ist uns nichts mehr gelungen. Wir hatten zu einfache Ballverluste, Bremen hat schnell gekontert und deshalb haben wir uns sehr schwer getan. Uns hat fußballerisch, kämpferisch und von der Laufleistung her alles gefehlt.

Djibril Sow: Obwohl wir gut ins Spiel gekommen sind, haben wir die Linie verloren. Sobald wir ein paar Prozent weniger geben, reicht es nicht in der Bundesliga. Uns hat die letzte Aggressivität gefehlt, wir haben uns von den Rufen von außen ablenken lassen und unsere Linie verloren. Das darf uns mit unserer Klasse nicht passieren. Das sind definitiv drei verlorene Punkte.

André Silva: Leider waren wir am Ende nicht in der Lage, noch mehr Chancen herauszuspielen. Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gezeigt. Das ärgert uns, aber wir müssen jetzt weiter machen.

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): Der Sieg freut mich für die Mannschaft. Wir haben nach dem 0:4 in Hoffenheim wahrgenommen, dass die Angst im Umfeld zurückkam. Wir wollten diesen Eindruck sofort wieder löschen, deshalb waren die Leistung und die Punkte gegen die Eintracht sehr wichtig für uns.

Theodor Gebre Selassie (Verteidiger Werder Bremen): Der Sieg war sehr wichtig für uns. Wir haben gezeigt, dass die Niederlage in Hoffenheim ein Ausrutscher war und wir stabil sind. Jeder hat für den anderen gekämpft und vorne haben wir unsere Kontersituationen genutzt.