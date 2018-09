Nach der dritten Niederlage im fünften Bundesligaspiel herrscht Frust bei Eintracht Frankfurt. Kapitän David Abraham findet deutliche Worte und spricht die Mängel klar an.

Eintracht Frankfurt präsentierte sich bei Borussia Mönchengladbach über weite Strecken der Partie zu harmlos und unterlag verdient mit 1:3 (0:0). Der einzige Treffer der Hessen durch Ante Rebic (73.) reichte nicht für einen Punktgewinn und konnte somit das Abrutschen auf Rang 15 nicht verhindern. Die Stimmen zum Spiel.

David Abraham (Eintracht-Kapitän bei Sky): "Es fehlt in bestimmten Situationen an der nötigen Konzentration. Es sind Kleinigkeiten, die allerdings eine große Wirkung haben. Dadurch kassieren wir zu leicht Gegentore und das kostet uns viele Punkte. Wir müssen wieder die Tugenden auf den Platz bringen, in den Zweikämpfen eng am Mann bleiben und kompakt stehen."

Adi Hütter (Eintracht-Trainer): "Wir haben unnötig verloren. Gladbach war zwar sicherlich spielerisch fürs Auge besser. Trotzdem haben wir für eine Auswärtsmannschaft gute, klare Chancen gehabt, um mehr Tore zu erzielen. In den letzten 15 Minuten wollten wir versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Durch eine unnötige Standardsituation bekommen wir dann die Vorentscheidung. Das war der Knackpunkt. Mit geht es darum, dass die Zuschauer sehen, dass die Mannschaft sich bis zum Schluss reinhaut. Die Mannschaft lebt, sie ist gut unterwegs."

Christoph Kramer (Gladbach-Profi): "Wir standen sehr kompakt und hatten das Spiel gut im Griff. In der ersten Halbzeit ist es in der Bundesliga nicht so einfach, den Gegner gleich zu dominieren. Wir haben über die 90 Minuten gesehen gegen eine unangenehme Frankfurter Mannschaft wenig zugelassen und hatten vorne sehr gute Chancen, die wir genutzt haben. Deshalb war der Sieg hochverdient."

Dieter Hecking (Gladbach-Trainer): "Wir haben in der Halbzeitpause das Gefühl gehabt, dass Frankfurt nicht ganz auf Sendung wäre und mussten deshalb das Tempo erhöhen. Wir haben dann eine Phase von fünf bis sechs Minuten gehabt, in der die Mannschaft wie eine Welle über die Eintracht hereingebrochen ist. Das Führungstor war dann der Dosenöffner."

