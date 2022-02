Eintracht Frankfurt verliert schon zum dritten Mal im neuen Jahr und leckt die Wunden. Der Frust ob des Spielverlaufs ist groß, aber auch eigene Schwächen werden angesprochen. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga das dritte Heimspiel in Folge verloren. Gegen den VfL Wolfsburg stand es am Ende 0:2 (0:1). Die Treffer erzielten dabei Max Kruse per Foulelfmeter (28.) und Dodi Lukebakio in der Nachspielzeit (90.+3).

Djibril Sow: Es war wieder ein Spiel, in dem wir mehr wollten. Eigentlich sind wir gut gestartet, dann gibt es den unglücklichen Elfmeter. Dann kippt das Spiel. Das Spielglück war insgesamt auf Wolfsburger Seite. Es war aber leider auch eine verdiente Niederlage.

Oliver Glasner: Es ist schon enttäuschend heute. Es war ähnlich wie gegen Bielefeld. Wir waren dominant und stehen am Ende dennoch mit leeren Händen da. Wir haben hinten zu einfach Tore ermöglicht und waren vorne nicht effektiv genug. Da müssen wir die Hebel ansetzen. Aber wir stecken nicht die Köpfe in den Sand. Es ist ein klares Bild, warum wir verloren haben.

Kevin Trapp (bei Sky): Heute weiß Wolfsburg gar nicht, wie sie gewonnen haben. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht uns aber vorne keine Chancen kreiert. Der Sieg in Stuttgart hat gutgetan, da wollten wir weitermachen. Wir haben auch in dem Spielstil weitergemacht, aber keine Tore geschossen. Das ist auch das Manko heute.

Ansgar Knauff: Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Wir hatten einen guten Plan. Dann haben wir aber unglücklich den Elfmeter bekommen. Danach hat es Wolfsburg schlau gemacht, nicht mehr wirklich nach vorne gespielt und nur noch den Ball rausgeschlagen. Wir hätten unsere Chancen noch etwas klarer zu Ende spielen müssen. Es ist ärgerlich, dass wir mit leeren Händen nach Hause gehen.

Max Kruse (VfL Wolfsburg): So ein Sieg ist enorm wichtig für uns nach so einer schweren Zeit. Der Elfmeter war wichtig, weil das Spiel auch anders laufen kann. Vorher laufe ich in Martin rein. Er kann nicht weg, keine Frage. Ich weiß nicht, ob er das Foul gepfiffen hätte, wenn es direkt einen Elfmeter gegeben hätte.