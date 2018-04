zum Artikel Fahrt durch Hessen : Vergewaltigung in Sonderzug - Verdächtiger stellt sich

Flörsheim am Main: Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Fußballfan-Sonderzug hat sich der Tatverdächtige gestellt. Eine 19-Jährige hatte den Zug am Sonntag in Flörsheim verlassen und war in eine Klinik gebracht worden. [mehr]