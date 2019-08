Die Auswärtsfahrt zum Europa-League-Spiel nach Straßburg wird für den Anhang von Eintracht Frankfurt zum Versteckspiel. Trikots und Schals sind rund ums Stadion verboten. Erinnerungen an die Partie in Marseille werden wach.

Mindestens 1.000 Fans von Eintracht Frankfurt werden ihre Mannschaft beim Europa-League-Auswärtsspiel in Straßburg am Donnerstag (20.30 Uhr) unterstützen. Zumindest wurden soviele Karten an den hessischen Anhang verkauft. Als Eintracht-Fans erkennen geben, dürfen sich diese allerdings erst im Gästeblock. So zumindest sieht es eine Anordnung der zuständigen Präfektur Bas-Rhin vor, die sich auf der Website des gastgebenden RC Straßburg finden lässt.

"Das ist ein bisschen lächerlich"

"Fan-Schals, Trikots oder andere markante Zeichen ihrer Mannschaft dürfen im Meinau-Stadion nicht sichtbar getragen werden, außer im Bereich der Gäste-Besucher", heißt es in der Mitteilung, die in Auszügen auch auf Deutsch im Internet kursiert. Das gelte von 9 bis 24 Uhr vor allem für die umliegenden Straßen Avenue de Colmar, Rue Montessori, Rue de l’Extenwoerth, Rue Staedel, Rue de la Flachenbourg, Piste Georges Speicher und Rue des Ciriers.

Dort dürfen außerdem keine alkoholischen Getränke mitgeführt werden. "Das ist ein bisschen lächerlich", kommentiert Ina Kobuschinski, die Vorsitzende des Eintracht-Frankfurt-Fanclubverbands, im Gespräch mit dem hr-sport die Auflagen.

Wiederholt sich Marseille?

Beim reisefreudigen Frankfurter Anhang werden angesichts der Restriktionen sofort Erinnerungen an das Spiel in Marseille vergangene Saison wach. In Südfrankreich bekamen die Eintracht-Fans ein Stadtverbot aufgebrummt. Ein Eilantrag eines Fan-Bündnisses zur Aufhebung des Verbots wurde vom dortigen Verwaltungsgericht abgelehnt. In Straßburg wird es einen ähnlichen Antrag der Fans wohl nicht geben.

Bleibt also noch der Bundesligist selbst, der aktiv werden könnte. Zumindest weiß die Eintracht um die Auflagen der Präfektur. Ein Statement des Clubs soll im Laufe des Tages folgen.