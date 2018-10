Eintracht Frankfurt hat mit Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller ein Sturm-Trio der Extraklasse. Die Angreifer waren bislang an allen Bundesligatreffern beteiligt. Doch auch ein Mittelfeldspieler sorgt für Torgefahr.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Brinkmann: "Rebic muss man einfach lieb haben" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Drei Stürmer, drei verschiedene Spieler-Typen. Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic stachen im bisherigen Saisonverlauf der Frankfurter Eintracht positiv heraus. Wenn die Hessen in der Bundesliga über einen ihrer zwölf Treffer jubeln durften, hatte das Trio entweder einen Fuß oder einen Kopf im Spiel. Und auch in der Europa League haben die drei bereits ihre Klasse unter Beweis gestellt.

Hütters Qual der Wahl

Trainer Adi Hütter hat dabei im Drei-Tages-Rhythmus die Qual der Wahl, mit welchen Akteuren er die Doppelspitze im 3-5-2-System besetzt. Jovic ist technisch die wohl stärkste Option. Neben der sauberen Ballbehandlung stechen der starke Antritt und Torinstinkt des 20-Jährigen heraus. In 295 Pflichtspielminuten traf der Serbe viermal und legte einen Treffer auf, er war demnach alle 59 Minuten an einem Tor beteiligt.

Der 1,90 Meter große Haller wirkt im Gegensatz dazu zwar etwas ungelenk. Mit seinem bulligen Körper ist der Franzose dafür als "Prellblock" in der Lage, die vielen langen Bälle in engen Zweikämpfen unter höchster Bedrängnis anspruchsvoll zu verarbeiten und für die nachrückenden Spieler zu behaupten. Haller lässt sich phasenweise tiefer ins Mittelfeld fallen und strahlt dadurch enorme Präsenz aus. Er gewinnt durchschnittlich 48 Prozent der direkten Duelle (für einen Bundesligaspieler ein überdurchschnittlich guter Wert) und agiert äußerst mannschaftsdienlich: Drei Treffer und fünf Vorlagen in 696 Pflichtspielminuten belegen seine Wichtigkeit für das Team, alle 87 Minuten hat der 24-Jährige aktuell Anteil an einem Tor.

Extraklasse durch Rebic

Die Extraklasse im Spiel nach vorne bringt allerdings Unterschiedsspieler Rebic mit. Der Kroate hat seine starke Form aus dem Endspurt der Vorsaison und der Weltmeisterschaft mitgenommen. "Er hat ein Höllentempo. Das ist Wahnsinn", schwärmte der ehemalige Eintracht-Profi Ansgar Brinkmann jüngst im hr-heimspiel!. Nach mehrwöchiger Verletzungspause kam Rebic erst auf 230 Spielminuten, in denen er allerdings dreimal traf und ein Tor auflegte. In der Europa League ging er nach seiner Einwechslung gegen Lazio Rom zwar noch leer aus, dennoch konnte er alle 57,5 Minuten etwas zum Erfolg beitragen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Brinkmann über Adi Hütter: "Alle haben Bock auf ihn" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Rebic hat nach seiner Versetzung vom Flügel in die Sturmspitze einen enormen Entwicklungssprung gemacht. In vorderster Reihe kann der 25-Jährige seine Tempovorteile noch besser ausspielen. Die Wege zum Tor sind kürzer, dort hat der Vize-Weltmeister die volle Konzentration für die besonderen Momente.

De Guzmán: etwas unauffällig - aber enorm wichtig

Erfolgsgefährdend wird es allerdings, wenn sein Temperament mit ihm durchgeht. Gegen die TSG Hoffenheim sah er bei eigener 2:0-Führung völlig unnötig Gelb-Rot. Brinkmann forderte: "Das geht nicht, er bringt damit alles in Gefahr. Er muss intelligent kämpfen." Allerdings bleibt festzuhalten: Im 53. Bundesligaspiel war es der erste Platzverweis für den Sturmtank der Frankfurter.

Hinter dem alles überstahlenden Trio agiert etwas unauffälliger, aber auch sehr effizient, Jonathan de Guzmán. Der Niederländer war anfangs nicht unumstritten und ist als Ersatzspieler in die neue Spielzeit gestartet. Inzwischen verzichtet Hütter nicht mehr auf den Leistungsträger und Mann für die ruhenden Bälle. Vier Vorlagen, zwei davon per Ecke, und ein Treffer bescheren ihm zusammen mit Jovic den zweiten Platz in der mannschaftsinternen Scorerwertung. Es ist ein weiterer Beleg für eine These, die nicht nur Experte Brinkmann haben dürfte: "Das Kollektiv funktioniert."