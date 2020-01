Taktik, Verletzte, Aufstellung: So steht es um die Eintracht

FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast Taktik, Verletzte, Aufstellung: So steht es um die Eintracht

Neues System und neue Sorgen: Eintracht Frankfurt sucht den Weg aus der Krise und zurück zu sich selbst – braucht dafür aber dringend Neuzugänge. FUSSBALL 2000 analysiert die Lage und nennt die Wunsch-Aufstellung.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Staffel 2, Folge 44: Eintracht Frankfurt geht es derzeit wie FUSSBALL 2000: Personell pfeifen beide aus dem letzten Loch. Während die Abwesenheit von Jan, Marv und Phil von Backup Stephan sowie Basti und Mark zumindest einigermaßen aufgefangen wird, muss die Eintracht nach den Verletzungen von Gelson Fernandes und Daichi Kamada umdenken. Wie viele Neuzugänge müssen her? Welche Taktik muss Trainer Adi Hütter wählen? Und könnte Ante Rebic die Probleme lösen? Die Antworten gibt es bei unserem Eintracht-Videopodcast.