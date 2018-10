Für Fans der Eintracht wird es schwer, an Tickets für Rom zu kommen.

Für Fans der Eintracht wird es schwer, an Tickets für Rom zu kommen. Bild © picture-alliance/dpa

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Eintracht Frankfurt: Für das Europa-League-Spiel in Rom gibt es deutlich weniger Tickets als erhofft. Ein Grund sind wohl die Vorfälle rund um die Heimspiele gegen Rom und Limassol.

Die geplante Frankfurter Völkerwanderung zum Auswärtsspiel bei Lazio Rom am 13. Dezember muss deutlich kleiner ausfallen, als von vielen erhofft. Wie die Eintracht am Montag mitteilte, erhalten die Hessen lediglich 5.800 Tickets für das letzte Gruppenspiel in der Europa League und werden somit nicht alle Ticketwünsche erfüllen können.

Eintracht erwartet mehr als 10.000 Fans

"Wir haben einen Schwung mehr bekommen als üblich. Insgesamt ist das aber deutlich weniger, als wir uns vorgestellt haben", sagte Justitiar Philipp Reschke. Laut UEFA-Regularien stehen den Frankfurtern 3.600 Eintrittskarten zu. Man rechnet trotzdem damit, dass mehr als 10.000 Fans in die italienische Hauptstadt reisen werden. Eine Eintrittskarte erhält also nur knapp die Hälfte aller Interessierten.

Da in Italien die jeweilige Stadtverwaltung für Ticketfragen verantwortlich ist, sprach eine Frankfurter Delegation in Rom vor und versuchte, das Kontingent zu erhöhen. "Wir waren da mit voller Kapelle inklusive der Frankfurter Polizei und den Sicherheitsbeauftragen", so Reschke. "Unser Wunsch wurde zur Kenntnis genommen." Die erhoffte fünfstellige Anzahl letztlich aber abgelehnt. Tickets vor Ort zu erwerben sei aufgrund des benötigten offiziellen Fan-Ausweises "nicht möglich", wie Reschke unterstrich.

Hellmann appelliert an Gewalttäter

Eine schlechte Nachricht für alle Fans. Ganz unschuldig sei man aber nicht, wie Vorstand Axel Hellmann betonte. Die Vorfälle und tätlichen Angriffe im Vorfeld der beiden Europa-League-Heimspiele gegen Lazio und Apollon Limassol hätten "den Ermessungsspielraum des Quästors enorm eingeengt", so Hellmann. "Wir müssen uns da auch an die eigene Nase fassen."

Tausende Fans würden den Wettbewerb und den Verein dank der tollen Choreographien erstrahlen lassen. "Eine kleine Gruppe Gewalttäter verbaut dann aber vielen die Möglichkeit, zu solchen Spitzenspielen zu fahren. Das ist ein großes Problem."

Vorverkauf startet diese Woche

Für alle Eintracht-Anhänger, die bereits Flüge gebucht haben, heißt es jetzt: Erinnerung in den Kalender schreiben und Daumen drücken. Der Online-Vorverkauf beginnt bereits am Donnerstag (1.11.) um 10 Uhr und dauert genau 24 Stunden.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Montag, 29.10.18, 23.15 Uhr