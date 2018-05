Niko Kovac gelingt im letzten Spiel als Frankfurter Trainer die nicht mehr für möglich geglaubte Wende. Nach wochenlangen Querelen führt er die Eintracht zum Pokalsieg, im Moment des Triumphs zeigt er Größe.

Rund eine halbe Stunde nach Abpfiff des hoch dramatischen Pokalfinals erreichten die Emotionen im Berliner Olympiastadion endgültig ihren Höhepunkt. Als sich die Spieler der Eintracht gerade für den historischen 3:1-Sieg gegen den FC Bayern und den ersten Titelgewinn seit 30 Jahren feiern ließen, ertönten plötzlich laute "Niko Kovac"-Sprechchöre durch die Frankfurter Fankurve. Der zukünftige Bayern-Trainer, der in den vergangenen Wochen so viele Sympathien verspielt hatte und mit Liebesentzug bestraft worden war, stand da und weinte.

Weitere Informationen Der Eintracht-Empfang live Die Eintracht feiert den Pokalsieg am Römer. Das hr-fernsehen überträgt ab 15.45 Uhr live, hessenschau.de zeigt das Spektakel im Social TV. Ende der weiteren Informationen

"Das waren Freudentränen, aber ich bin auch traurig, dass ich gehe", begründete der sichtlich bewegte Kroate im Anschluss seinen Emotionsausbruch. Nach wochenlangen Unstimmigkeiten rund um seinen extrem unglücklich moderierten Wechsel nach München versöhnten sich die Frankfurter Anhänger auf der Zielgeraden der Saison doch noch mit ihrem Trainer. Die im Nachhinein wohl nicht ganz ehrlichen Worte zum Zustandekommen des Deals: vergessen. Die aus den Fugen geratene Bundesliga-Saison: vergessen. Selbst die Ausbootung von Liebling Alex Meier: vergessen. "Ich freue mich für den Club, meine tolle Mannschaft und die Fans." Endlich wieder Eintracht bei der Eintracht.

Dank der Tore von Ante Rebic (11./82. Spielminute) und Mijat Gacinovic (90.+6) sowie jeder Menge Glück bei einem trotz Videobeweises nicht gegebenen Elfmeters in der Nachspielzeit krönte Kovac seine zweieinhalbjährige Amtszeit in Frankfurt mit dem ersten Titelgewinn seit 1988. "Das ist epochal", kommentierte Sportvorstand Fredi Bobic, der nach Abpfiff minutenlang Kopf an Kopf mit Kovac gestanden und seinen Emotionen dabei ebenfalls freien Lauf gelassen hatte. "Du kannst dich nicht besser verabschieden als mit so einem Titel." Wie schon im Relegationsspiel in Nürnberg vor zwei Jahren bewies Kovac im Moment des größten Erfolgs aber auch sein besonderes Gefühl für die Situation.

Wohlwissend, dass auf der gegenüberliegenden Seite ein ganz Großer des Geschäfts seine Karriere mit einer unerwarteten und schmerzlichen Niederlage beendet hatte, ging Kovac wenige Minuten nach der großen Frankfurter Umarmungs- und Jubel-Orgie zu seinem Vorgänger auf der bayrischen Trainerbank. "Ich habe Jupp Heynckes gesagt, dass es mir leidtut und ich ihm alles Gute für sein weiteres Leben wünsche", so Kovac. Die spielentscheidende Situation und die Diskussionen um das letztlich wohl klare Foul von Kevin-Prince Boateng an Javier Martínez kommentierte er ebenso knapp wie ehrlich: "Das war ein Elfmeter. Aber ich bin froh, dass wir dieses Mal Glück hatten." Noch nicht mal angekommen beim FC Bayern, schon vom Dusel-Gen infiziert.

Dass sich die Eintracht durch den Pokalsieg auch noch direkt für die Europa League qualifizierte, machte den Abend perfekt und veranlasste Kovac zumindest zu einer kleinen Abrechnung. Nach seiner Wechselverkündung zum FC Bayern und dem damit womöglich zusammenhängenden Absturz auf Rang acht, war die positive Beurteilung seiner Arbeit in den vergangenen Tagen extrem in Gefahr geraten. Nach einem Sieg zum denkbar besten Zeitpunkt, dem Pokalfinale, ist die Saison und Kovacs Amtszeit gerettet. Von Genugtuung wollte Kovac dann zwar nicht sprechen. "Aber man muss immer nüchtern bewerten, was möglich ist", erinnerte er noch einmal an die jüngste Frankfurter Vergangenheit. "Klar waren viele enttäuscht, als mein Wechsel bekannt wurde. Aber ich habe nichts verbrochen und niemanden umgebracht."

Nach kurzen, klaren Worten überwog am Ende einer langen Saison mit einem turbulenten Endspurt und einem epischen Pokalfinale aber die Freude über das nicht mehr für möglich gehaltene Happy End. Kovac führte die Eintracht in seinem letzten Spiel, das in seiner Geburtsstadt stattfand, gegen seinen zukünftigen Verein zum Titelgewinn und nach Europa. Was für eine Geschichte, was für Emotionen. "Das ist ein schwerer Abschied für mich", sagte Kovac zum Abschluss einer letzten Pressekonferenz tief drinnen im Bauch des Olympiastadions. Das Hemd von Bier und Champagner durchnässt. "Aber er ist sehr schön. Denn ich gehe und wir sind Pokalsieger."