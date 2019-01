Sebastien Haller (li.) darf wohl auch in Bremen von Beginn an ran.

Sebastien Haller (li.) darf wohl auch in Bremen von Beginn an ran. Bild © Imago

Eintracht Frankfurt muss im Topspiel bei Werder Bremen personell umstellen und womöglich ein Teil des magischen Sturm-Dreiecks opfern. Trainer Adi Hütter erwartet einen offenen Schlagabtausch.

Zum Start in wegweisende Wochen für Eintracht Frankfurt erwartet Trainer Adi Hütter ein echtes Offensivspektakel. "Bei uns ist es gang und gäbe, dass wir Tore schießen. Ein 0:0 wäre etwas Außergewöhnliches für dieses Spiel", prognostizierte der Österreicher vor dem Bundesliga-Topspiel bei Werder Bremen an diesem Samstag (18.30 Uhr).

Die Hessen haben angeführt von ihrem Sturmtrio Sebastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic 37 Saison-Tore erzielt, Bremen bringt es auf 29 Treffer. "Bremen hat eine sehr gute, variable Offensive. Ich konzentriere mich aber grundsätzlich auf unsere Mannschaft", sagte Hütter.

Die Champions League winkt

Schon ein Punktgewinn an der Weser würde den Pokalsieger für mindestens eine Nacht vorbei an RB Leipzig auf einen Champions-League-Platz hieven. Angesichts der nächsten schwierigen Aufgaben wäre jedoch ein Sieg wünschenswert, um das Polster nach unten zu vergrößern.

Neben den Europa-League-Vergleichen mit Schachtjor Donezk bekommt es die Eintracht in den kommenden Wochen mit Dortmund, Leipzig und Gladbach zu tun. "Wir haben Spiele vor der Brust, die wirklich hochinteressant sind. Das wird auch zeigen, wohin die Reise geht", stellte Hütter fest: "Bremen ist ein absolutes Schlüsselspiel, bei dem wir sehen, wo es hingeht."

Gacinovic ist zurück

Am besten immer weiter nach oben und erneut ins internationale Geschäft. Die laufende Europa-League-Saison, bei der die Eintracht mit sechs Siegen eine makellose Bilanz aufweist, hat Lust auf mehr gemacht. "Wir versuchen, uns selber zu pushen und zu sagen, wir sind vorne dabei, da wollen wir auch länger bleiben und vielleicht bis zum Schluss bleiben, wenn es möglich ist. Aber dafür müssen wir alles abrufen", hatte Sport-Vorstand Fredi Bobic am Montag im hr-heimspiel! gesagt.

Im Vergleich zum 3:1 gegen Freiburg, bei dem Hütter nur das Ergebnis und nicht die Leistung zufriedenstellte, kehrt Mijat Gacinovic zurück, dafür muss Mittelfeld-Antreiber Gelson Fernandes wegen einer Gelbsperre pausieren. "Es gibt nur einen Gelson Fernandes, trotz allem muss ich eine Lösung finden. Wir haben Spieler, die Gelson auf eine andere Art ersetzen können. Wir haben mehrere Möglichkeiten", kündigte Hütter an. Jonathan de Guzman könnte genauso ins Team rücken wie Rückkehrer Gacinovic, ein weiterer Startelf-Einsatz von BVB-Leihgabe Sebastian Rode erscheint sicher.

Jovic könnte auf die Bank rotieren

Auf der Bank könnte dafür ein Teil des magischen Sturm-Trios landen. Da Hütter in Abwesenheit von Fernandes ein echter Sechser fehlt, tendiert er wohl zur etwas sichereren Variante mit zwei Achtern hinter einer Doppelspitze. "Ich habe im Training nach Lösungen geschaut", so der Frankfurter Coach. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass Jovic erst einmal eine Pause erhält und Rebic ganz nach vorne an die Seite von Haller rückt.

Die wichtigste Umstellung, so Hütter, müsse es aber bei der Einstellung geben. Nachdem seine Spieler beim Rückrunden-Auftakt "nicht so griffig, nicht so diszipliniert und nicht so aggressiv wie sonst" gespielt hätten, zog der Frankfurter Coach im Training unter der Woche die Zügel etwas an. "Wir haben an der Bissigkeit im Zweikampf gearbeitet. Das müssen wir auf den Platz bringen", so Hütter. "Dann sind wir in der Lage, auswärts Spiele zu gewinnen."