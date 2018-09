Supercup, Pokal, Bundesliga – und jetzt auch noch Europa League: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter spricht im heimspiel! des hr-fernsehens über intensive Wochen, die Fortschritte von Ante Rebic und die fußballerischen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Auf den Spuren von Adi Hütter [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Das sagt Hütter über …

… den Saisonstart nach der kurzen Sommervorbereitung: "Ich bin keiner, der großartig nachjammert. Es war genug Zeit, um in der Vorbereitung arbeiten zu können. Das Supercup-Spiel haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die komplett eingespielt war. Darauf folgte dieses unnötige Pokal-Aus in Ulm. Das war für mich schon eine Blamage. Wie wir uns dort präsentiert haben – und jetzt in den ersten drei Ligaspielen – das kann man nicht mehr vergleichen. Wir sind taktisch besser geworden."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Das Aus in Ulm war für mich eine Blamage" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

… das anstehende Geisterspiel in Marseille: "Für mich ist das neu. Ich habe bislang weder als Spieler noch als Trainer in einem leeren Stadion gespielt. Das einzige Positive ist vielleicht, dass mich die Spieler besser verstehen, wenn ich mal was rein rufe. Mir tut es für die Eintracht-Fans leid, dass sie uns in diesem Spiel nicht unterstützen können."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Mit tut es für die Eintracht-Fans leid" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

… Ante Rebics Einsatzchancen am Donnerstag: "Das kann ich kategorisch ausschließen. Ante ist schon im Training. Aber viele glauben, wenn ein Spieler mit der Mannschaft trainiert, kann er schon wieder spielen. Man darf nicht vergessen, wann Ante sein letztes Spiel gemacht hat. Er war im WM-Finale und hat hier 20 Minuten Supercup gegen Bayern München gespielt. Seitdem hat er eigentlich nie mit der Mannschaft trainieren können. Er ist auf einem guten Weg, aber momentan noch nicht in der Verfassung, in der er sein könnte und sein müsste. Man muss ihm Zeit geben und Geduld haben."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: Einsatz von Rebic in Marseille kategorisch ausgeschlossen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

… die Chancen der Eintracht in der Europa League: "Die Chancen sind grundsätzlich immer da. Wir sind in unserer Gruppe sicherlich nicht der Favorit. Aber ich sehe eine Chance, und diese Chance möchten wir beim Schopf packen. Das Ziel ist, dass wir in der Europa League weiterkommen."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Chancen sind grundsätzlich immer da" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

… die Lehren aus den bisherigen Ligaspielen: "Da dürfen wir uns keinen Vorwurf machen. Wir sind in allen drei Spielen, was die Laufdistanz betrifft, top unterwegs, haben taktisch gut gespielt und kämpferisch überzeugen können. Was mir noch fehlt, sind die spielerischen Elemente. Die müssen besser werden. Das Umschalten nach Ballgewinn kann noch besser werden. In Dortmund haben wir eigentlich wenig Torchancen zugelassen. Olympique Marseille ist eine physisch starke Mannschaft, sie kommen viel über den Zweikampf und die läuferische Qualität."

… den personellen Engpass auf der rechten Abwehrseite: "Mit der Verletzung von Timothy Chandler wurde eine Baustelle aufgerissen, von der wir nichts wissen konnten. Wir müssen jetzt natürlich unheimlich auf Danny da Costa aufpassen. Wenn es so sein sollte, dass auch er mal eine Pause braucht, dann werden wir eine Alternative finden. Timmy ist ein Spieler, der nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken Seite spielen kann. Wir haben jetzt einen Kader, von dem ich sage: Er hat Potenzial und Qualität. Wir müssen es nur noch verfeinern, damit wir die Spielidee, die ich habe, besser umsetzen."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: Potenzial und Qualität sind im Kader da [Videoseite] Ende des Videobeitrags

… die Zeit, die man für die Entwicklung einer Mannschaft benötigt: "Es geht immer darum, wie eine Entwicklung ausschaut. Ich war drei Jahre lang in Bern. Im ersten Jahr habe ich eine Mannschaft gefunden, die wir sukzessiv verändert haben. Im dritten Jahr hat es dann geklappt, dass wir mit 15 Punkten Vorsprung gegenüber dem FC Basel Meister geworden sind. Ich weiß natürlich, dass wir Ergebnisse brauchen. Und man darf die Ligen nicht miteinander vergleichen. Die Eintracht weiß, wo sie sich eingliedern muss."