Der Abschied von Carlos Salcedo hat viel Geld in die Frankfurter Kassen gespült. Wann und wo die Einnahmen wieder investiert werden, ist unklar. Vieles spricht aber dafür, dass noch im Winter etwas passieren muss.

Die Ankunft von Carlos Salcedo bei seinem neuen Verein glich einem Volksfest. Mit Riesenhut auf dem Kopf sowie Kind und Lebensgefährtin im Arm enterte "El Titan", wie der Nationalspieler in seinem Heimatland ehrfurchtsvoll genannt wird, am Mittwoch eine eigens für ihn aufgebaute Bühne und wurde dort von tausenden Tigres-Fans frenetisch begrüßt.

Großer Bahnhof für einen Innenverteidiger, der in Mexiko ein Superstar ist und in Frankfurt trotz durchwachsener Leistungen in bester Erinnerung bleiben wird. Denn Salcedos Wechsel hat die Eintracht kurzfristig reich gemacht. Eine Woche vor Transferschluss ist das Frankfurter Konto voll wie selten.

Bobic spielt auf Zeit

Dem Vernehmen nach sollen zehn Millionen Euro, die laut der Frankfurter Rundschau per Option sogar um weitere drei bis vier Millionen ansteigen könnten, von Südamerika in Richtung Hessen überwiesen worden sein. "Das Geld, das wir eingenommen haben, gibt uns gewisse Freiräume", berichtete Sportvorstand Fredi Bobic im Kicker von Glücksgefühlen beim Blick auf den Kontoauszug. Die Frage, die es nun zu klären gilt: Wohin mit der Kohle?

Während der Verwendungszweck klar ist, scheint der Zeitpunkt der Ausgaben offen. Früher oder später soll der Kader verstärkt werden. "Ob noch bis zum 31. Januar was klappt, werden wir sehen. Falls nicht, wäre das aber auch nicht schlimm", so Bobic, der angesichts von vier Innenverteidigern im Kader "nicht hyperaktiv" werden und womöglich erst im Sommer noch einmal investieren will. Einen Schnellschuss wird es nicht geben, langfristige Kaderplanung geht vor akuter Problembehandlung. "Wir müssen das nicht jetzt verbraten."

Zu wenige Optionen in der Defensive

Ein genauer Blick auf das Spielermaterial zeigt aber, dass die Eintracht gut beraten wäre, schnellstmöglich hinten auszubessern. Die Dreierketten-Stammformation um Makoto Hasebe, David Abraham und Evan N’Dicka hat oberes Bundesliga-Format, dahinter wird es eng.

Einen adäquaten Ersatz für die Libero-Position gab und gibt es im kompletten Aufgebot nicht, die zweite Innenverteidiger-Garde um Marco Russ und Simon Falette genügt auf Dauer nicht den Ansprüchen. Laut Bobic, der auch im hr-heimspiel! Verpflichtungen weder ausschloss noch ankündigte, ist die Eintracht in der zentralen Verteidigung zwar "gut bestückt". Sollte sich jedoch eine der drei Abwehr-Säulen verletzen, könnte das ganze Defensiv-Gebilde einstürzen.

Da zudem Rechtsverteidiger Timothy Chandler noch immer nicht zurück im Mannschaftstraining ist und Dauerbrenner Danny Da Costa somit weiter ohne Backup auskommen muss, wäre Zurückhaltung auf dem Transfermarkt ein großes Risiko. Dass Bobic pokert und einen Verlegenheits-Transfer im Alexander-Madlung-Format vermeiden will, ist klug und richtig. In Tiefenentspannung sollte bei der Eintracht aber besser niemand verfallen. Potential und Ambitionen des Teams sind groß, die Gefahr eines Einbruchs bei zu viel Geiz aber auch. Doch was sollte der potenzielle Neue mitbringen?

Eine Hybridlösung muss her

Die Ideallösung wäre ein Spieler, der in der Defensive sowohl auf rechts als auch innen einsetzbar ist und seinen 20. Geburtstag vor noch nicht allzu langer Zeit gefeiert hat. Wichtig ist allen Verantwortlichen dabei wohl vor allem, dass der zunächst als Ersatzmann eingeplante Mr.X langfristig zum Stammspieler werden und die beiden alternden Abraham und Hasebe beerben kann. Sprich: Ein zweiter Evan N'Dicka muss her.

Passend dazu schaut sich Scout Ben Manga, der N'Dicka in Auxerre entdeckte, wohl erneut in Frankreich um. Ganz oben auf der Wunschliste soll Almamy Touré vom AS Monaco stehen. Der 22-Jährige kann auf beiden Positionen spielen und entspricht damit dem Anforderungsprofil ganz genau.

Ein weiterer Kandidat ist der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger Emerson von Atletico Mineiro. Für beide wäre eine Ablösesumme fällig.

Klar ist: Noch bleibt der Eintracht genau eine Woche Zeit, um die Lücken in der Defensive zu schließen und das vorhandene Geld gewinnbringend anzulegen. Allzu hoch und lang sollte Bobic nicht pokern. Am 31. Januar um 18 Uhr schließt das Transferfenster.