"Ich bin topfit und kann am Samstag spielen"

Eintracht-Rückkehrer Kevin Trapp will schon am Samstag im ersten Heimspiel gegen Bremen für die Frankfurter auflaufen. "Ich bin topfit und kann spielen", sagte der Keeper bei seiner Vorstellung am Freitag.

Kevin Trapp ist zurück in Frankfurt und hat gleich klar gemacht, dass er bei der Eintracht eine Führungsrolle übernehmen will. "Ich habe nie ein Versprechen bekommen, dass ich die Nummer 1 bin", sagte der Keeper zwar höflich auf die Frage nach seiner Rolle in Frankfurt. Aber sein ganzer Auftritt strahlte klar aus: Ich bin hier, um die Nummer 1 zu sein.

Entsprechend deutlich sprach der frühere Frankfurter Kapitän auch über das erste Saisonheimspiel gegen Werder Bremen einen Tag nach der Präsentation. "Ich habe die Vorbereitung in Paris mitgemacht, bin topfit und kann am Samstag spielen." Trainer Adi Hütter wollte sich zu der Personalie nicht äußern: "Zuerst trainieren wir mal, morgen wird es die Entscheidung geben. Grundsätzlich ist es so, dass es die Mannschaft als erstes erfährt", sagte er. Neben Trapp stehen mit Frederik Rönnow, Felix Wiedwald und Jan Zimmermann noch drei weitere Torhüter im Aufgebot der Frankfurter.

Knieverletzung von Rönnow macht Eintracht Sorgen

Warum hat die Eintracht dann überhaupt noch einen Keeper geholt? Einerseits bringt Trapp noch einmal eine andere Qualität wie die anderen Torhüter mit, ist ein Publikumsliebling und dürfte ein Führungsspieler werden. Andererseits sorgte sich die Eintracht offenbar wegen der anhaltenden Knieprobleme von Stammkeeper Rönnow.

"Leider hatte er sich in der Vorbereitung eine Knieverletzung zugezogen, die noch nicht ganz verheilt ist und ihm immer wieder zu schaffen macht“, sagte Sportdirektor Bruno Hübner über die Gründe für die Verpflichtung von Trapp, der von 2012 bis 2015 in Frankfurt aktiv war.

Cyber-Angriff soll an vorzeitiger Veröffentlichung Schuld sein

Der Wechsel von Trapp hatte schon am Freitagmorgen für Aufregung gesorgt. Denn auf dem YouTube-Kanal der Eintracht war ein Video aufgetaucht, in dem der Transfer von Trapp bereits angekündigt wurde. Wenige Minuten später war das Video wieder gelöscht.

Laut Eintracht war das aber kein Versehen, sondern ein Cyber-Angriff. "Wir hatten die Videobilder vorbereitet und dann wurden sie von außerhalb veröffentlicht", sagte ein Vereinssprecher.