Trotz Stadtverbots – Eintracht-Fans feiern in Marseille

Das Theater um das Geisterspiel der Eintracht in Marseille hat Donnerstagnacht zumindest ein kleines Happy End gefunden. Trotz Stadtverbots feierten Frankfurter Anhänger im Hafenviertel – unter Aufsicht der Polizei und mit besonderen Besuchern.

Als Luka Jovic in der 89. Minute den Siegtreffer für die Eintracht erzielte, explodierte irgendwo im Hafenviertel von Marseille die Stimmung in einer Kneipe. Hunderte Frankfurter Fans hatten sich dort versammelt, um beim ersten Auftritt ihres Teams möglichst nahe bei der Mannschaft zu sein.

Ins Stadion durften sie wegen des von der UEFA nach Vergehen der Olympique-Fans verhängten Geisterspiels ja nicht. Und eigentlich hätten die Anhänger des Bundesligisten gar nicht in der Stadt sein dürfen. Denn die Präfektur Marseille hatte aus Angst vor möglichen Krawallen ein Betretungsverbot für Donnerstag ausgesprochen.

Eilantrag wird lange verhandelt und dann abgelehnt

Hunderte Fans waren trotzdem gekommen, blieben untertags aber zumeist anonym. Ihre Hoffnungen ruhten auf einem Eilantrag, den ein Frankfurter Fanbündnis vor Gericht gegen das Betretungsverbot eingebracht hatte.

Doch weil ein Eilantrag noch lange kein Eilurteil bedeutet, zog sich die Entscheidung des Gerichtes bis in den Nachmittag – und dann kam das enttäuschende Verdikt. Die Richter sahen weiterhin die Gefahr einer öffentlichen Störung und verwiesen zudem darauf, dass zu wenige Polizisten in der Stadt seien, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Eintracht-Vertreter feiern mit Fans

Es ist eine der schönen Geschichten dieses Abends in Marseille, dass sich dann ausgerechnet diese Polizeibeamten als höchst tolerant herausstellten und das Rudelgucken der Frankfurter Fans duldeten. Und so feierten mehrere hundert Anhänger friedlich den 2:1-Sieg – und bekamen in der Nacht noch prominente Besucher.

Eintracht Frankfurt @Eintracht Ein paar Fans waren dann gestern doch in Marseille 😉👏 Präsident Peter Fischer, Vorstand Axel Hellmann sowie Marco Russ und Jan Zimmermann haben sich deshalb gestern Nacht noch mal Zeit genommen und sich für den tollen Support bedankt 🦅❤️ #inEINTRACHT #SGEuropa

Eintracht-Präsident Peter Fischer, Vorstand Axel Hellmann sowie die Spieler Marco Russ und Jan Zimmermann schauten noch auf ein oder zwei Kaltgetränke vorbei. Polizei und Fans hätten sich hervorragend verhalten, lobte Fischer später und verriet auch, dass es schon zur einen oder anderen Verbrüderung mit Olympique-Anhängern gekommen sei. Zudem soll Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) seinen Amtskollegen bereits zum Rückspiel eingeladen haben – um Frankfurts Weltoffenheit zu demonstrieren. Am Ende also zumindest ein kleines Happy End für ein großes Theater.