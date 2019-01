Ein Perspektiv-Brasilianer, ein Hütter-Spezi mit Skandal-Faktor und ein Franzose mit Champions-League-Erfahrung: Eintracht Frankfurt schlägt am letzten Tag der Transferperiode gleich drei Mal zu.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Eintracht holt Hinteregger [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Eintracht dreht zum Ende der Transferperiode noch einmal richtig auf. Im Fokus liegt nach dem Abgang von Carlos Salcedo ganz klar die Defensive: Mit dem Brasilianer Lucas Silva Melo, kurz: Tuta, und Augsburgs Martin Hinteregger kommen zwei Innenverteidiger an den Main. Mit Almamy Touré vom AS Monaco wurde zudem ein Mann für die rechte Abwehrseite verpflichtet.

Tuta kommt bis 2023

Perspektivisch angelegt ist nach Vereinsangaben der Transfer Tutas vom FC Sao Paulo. Der 19-Jährige unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis Juni 2023. Über die Höhe der Ablösesumme wurde nichts bekannt. "Die Verpflichtung des Spielers folgt unserer Leitlinie, junge und talentierte Spieler aufzubauen", teilte Sportvorstand Fredi Bobic mit. "Wir haben ihn sehr lange beobachtet und sind von seinem Potenzial überzeugt."

Der 1,84 Meter große Brasilianer ist in erster Linie als Innenverteidiger eingeplant. Tuta kann aber auch als Rechtsverteidiger aushelfen, wie die Eintracht mitteilte. Zuletzt war er für die B-Mannschaft des Traditionsvereins aus Sao Paulo aktiv. In Frankfurt will sich der Neuzugang schnell als Alternative für die gestandenen Verteidiger anbieten. "Ich freue mich auf die Herausforderung", sagte Tuta. "Für mich ist das meine erste große Station, also etwas ganz Besonderes."

Hinteregger hat das Hütter-Gen

Direkt weiterhelfen soll nach Möglichkeit Hinteregger, der auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Ligakonkurrenten FC Augsburg kommt. Große Anpassungsprobleme mit dem Hütterschen Fußball sind beim Österreicher nicht zu erwarten. Gemeinsam mit seinem alten, neuen Trainer gewann Hinteregger in der Saison 2014/15 das nationale Double mit RB Salzburg. "Ich schätze Adi Hütter und seine Art Fußball zu spielen sehr und freue mich auf meine neue Aufgabe", sagte Hinteregger.

Sein Verhältnis zum Augsburger Coach Manuel Baum war zuletzt – gelinde gesagt – angespannt. Nach dem 0:2 gegen Gladbach am vergangenen Wochenende hatte Hinteregger Baum öffentlich angezählt: Er könne "nichts Positives" über seinen Trainer sagen. Dafür erntete Hinteregger neben einer Geldstrafe auch eine Suspendierung – und kann sich nun über die Wiedervereinigung mit seinem einstigen Förderer Hütter freuen.

Touré zum Zuschauen verdammt

Mit dem Franzosen Touré vom AS Monaco spielt ein weiterer Defensivspezialist künftig für die Eintracht. Touré fühlt sich auf der Rechtsverteidiger-Position am wohlsten, hat aber ebenfalls schon als Innenverteidiger gespielt. Der 22-Jährige hat die französische und malische Staatsbürgerschaft und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. "Mit Almamy Touré erhöhen wir die Flexibilität in unserer Abwehr. Zudem passt auch er mit seinen 22 Jahren in unser Anforderungsprofil und hat noch Entwicklungspotenzial", kommentiert Eintracht-Sportvorstand Bobic.

Für den abstiegsbedrohten französischen Erstligisten absolvierte Touré in der laufenden Saison auch verletzungsbedingt lediglich fünf Pflichtspiele, darunter in der Champions League beim 0:4 gegen Brügge. Seit Ende November fällt Touré mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Sendung: hr1, 31.1.2019, 16 Uhr