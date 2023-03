Beide hessischen U19-Mannschaften haben am Samstagmittag ihre Spiele verloren. Trotzdem gibt es die A-Jugend der Eintracht gute Nachrichten.

Während Darmstadt 98 sich in Karlsruhe mit 0:1 (0:1) geschlagen geben musste, verlor auch die A-Jugend der Frankfurter am Samstagmittag. In Nürnberg stand es am Ende 1:3 (0:1). Trotzdem gibt es eine gute Nachricht für die Eintracht, denn durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen steht fest, dass die U19-Mannschaft in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest bleiben wird.