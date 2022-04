In der A-Junioren-Bundesliga gibt es im Meisterschaftsrennen am letzten Spieltag eine ganz besondere Konstellation - und die U19 von Eintracht Frankfurt ist mittendrin. Das Team von Jürgen Kramny muss allerdings auf Patzer der Konkurrenz hoffen.

Große Spannung im Saisonfinale der U19-Bundesliga im Südwesten: Insgesamt können sich am kommenden Samstag vier Teams die Staffelmeisterschaft sichern. Eins davon ist die A-Jugend von Eintracht Frankfurt.

Kramny: Müssen auf uns schauen

In der eigenen Hand haben es die Jungs von Trainer Jürgen Kramny allerdings nicht. Augsburg und Nürnberg, beide in der Tabelle einen Punkt vor den Frankfurtern platziert, müssen patzen, wenn es noch mit Rang eins klappen soll. Einen Punkt hinter der Eintracht lauert der VfB Stuttgart ebenfalls auf Ausrutscher der Konkurrenz.

"Wir müssen in erster Linie schauen, unser Spiel zu gewinnen. Dass die anderen Klubs patzen müssen, wissen wir, aber dies können wir nicht beeinflussen", so Kramny im vereinseigenen Interview. Seine Mannschaft muss beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Aber auch die anderen Teams im Meisterschaftsrennen spielen auswärts - Augsburg in Heidenheim und Nürnberg in Walldorf, beides Mannschaften aus dem Mittelfeld, wobei Walldorf zumindest theoretisch noch um den Klassenverbleib zittern muss. Der VfB hat ein Auswärtsspiel bei den bereits abgestiegenen Kickers in der eigenen Stadt. Alle Spiele werden um 13 Uhr angepfiffen.

Staffelsieger spielt um Deutsche Meisterschaft

"Der FCK wird fighten und sie können auch Tore schießen, insofern müssen wir aufmerksam sein", warnte Kramny vor dem eigenen Gegner Kaiserslautern, der noch um den Klassenerhalt kämpft. Den haben die A-Jugend-Teams von Hessen Kassel und Kickers Offenbach übrigens bereits verpasst, während der Nachwuchs von Darmstadt 98 die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden wird.

Für den Staffelsieger aus dem Südwesten geht es anschließend um die Deutsche Meisterschaft: Im K.o.-System spielt er den Titel gegen den Meister der Nordost-Liga sowie Meister und Vize-Meister aus dem Westen aus. Die Eintracht hat die A-Jugend-Meisterschaft zuletzt im Jahr 1985 gewonnen.