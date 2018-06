Das kurze Warten hat fast schon wieder ein Ende. Eintracht Frankfurt startet in nur einem Monat die Vorbereitung auf die neue Saison. Hier erfahren Fans, wann sie Flüge in die USA und nach Südtirol buchen müssen.

Gerade erst ist die Saison 2017/18 zu Ende gegangen, schon wirft die kommende Spielzeit ihren Schatten voraus. In nicht einmal einem Monat, am 2. Juli, bittet Neu-Trainer Adi Hütter seine Profis zum Trainingsstart in den Frankfurter Stadtwald. Einen ersten Eindruck davon, wie der neue Offensivfußball Marke Hütter aussehen könnte, bekommen Fans nur drei Tage später. Am 5. Juli bestreitet die Eintracht ihr erstes Testspiel bei Verbandsligist Offenburger FV. Dann beginnen die Reisestrapazen.

Am 7. Juli bricht der Frankfurter Tross gen Vereinigte Staaten von Amerika auf. Im Mormonen-Staat Utah testen die Hessen am 10. Juli gegen Real Salt Lake City aus der Major League Soccer (MLS). In der Akademie des US-amerikanischen Erstligisten erhoffen sich die Hessen bis einschließlich 12. Juli beste Trainingsbedingungen (ie Temperaturen im Juli schwanken zwischen 20 und 32 Grad Celsius), bevor es weiter in die Ostküsten-Metropole Philadelphia geht.

Über Philly nach Südtirol

In der Stadt der brüderlichen Liebe misst sich der Bundesligist mit Philadelphia Union (14. Juli), dem Ex-Club von Vereinslegende Oka Nikolov. Am Tag des WM-Finales, am 15. Juli, geht der Flieger zurück nach Frankfurt. Viel Zeit wird die Mannschaft in der Heimat allerdings nicht verbringen.

Knapp zwei Wochen später, am 29. Juli, geht es ins zweite Trainingslager nach Südtirol. Im idyllischen Gais werden sich die Hessen wie schon in den vergangenen beiden Jahren den letzten Feinschliff holen. Bis zum 5. August haben sie dazu Zeit, bevor am 12. August der Supercup gegen den deutschen Meister Bayern München den offiziellen Pflichtspielstart markiert.