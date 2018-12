Am Ende eines langen und erfolgreichen Jahres fehlen Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern Kraft, Killerinstinkt und zu viele Pokalhelden. Franck Ribéry trübt kurzzeitig die Stimmung, dann geht es in die verdienten Ferien.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Unglaublich tolle Hinrunde" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt verliert am letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde mit 0:3 (0:1) gegen den FC Bayern und verabschiedet sich mit der höchsten Heimniederlage der laufenden Saison in die Winterpause. Doppelpacker Franck Ribéry (35./79.) und Rafinha (89.) schießen die Tore für die Gäste, allzu groß fällt die Enttäuschung in Frankfurt aber nicht aus. Eine Analyse in fünf Punkten.

Unspektakuläre Kovac-Rückkehr

Fangen wir zur Abwechslung von hinten an: Nach dem Schlusspfiff bildeten sich rund um Frankfurts Ex-Trainer Niko Kovac immer wieder kleine Menschentrauben, die sich für eine Umarmung in Position brachten. Eintracht-Legende Charly Körbel, Präsident Peter Fischer und nahezu alle Spieler wollten ihren ehemaligen Coach kurz für sich alleine haben und ihm ein paar nette Grüße mit in die neue bayrische Heimat geben. So ein Pokalsieg verbindet eben.

"Ich habe meine ganzen Jungs getroffen, meine ganzen Mitarbeiter. Es ist schön, wenn du nach Hause kommst und dich alle so nett begrüßen", freute sich Kovac über die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Bemerkenswert allerdings auch: Von den Fans wurde der Kroate weitgehend ignoriert. Ein paar Pfiffe hier, ein bisschen Applaus da. Große Emotionen gab es nicht.

Anfangsphase gehört der Eintracht

Passend zur Emanzipation der Eintracht und der Neuausrichtung unter Kovacs Nachfolger Adi Hütter präsentierte die Frankfurter Mannschaft in den ersten 20 Minuten der Partie ihr komplettes, neuerlerntes Repertoire. Als wollte das Team ihrem Ex-Coach beweisen, wie spektakulär und gut es ohne Defensiv-Fesseln kombinieren kann, erspielte sich die Eintracht in der Anfangsphase gleich fünf hochkarätige Chancen. Sebastién Haller (4. Minute), Mijat Gacinovic (8.), erneut Haller (9.), Luka Jovic (10.) und noch einmal Gacinovic (18.) verpassten es jedoch, für die passende Belohnung zu sorgen.

"Wie wir da aufgetreten sind, das hat mich stolz gemacht", lobte der neue Frankfurter Übungsleiter Hütter. "Wir waren 20 Minuten lang der Chef auf dem Platz." Mit klugem Pressing und enormem Tempo bei Kontern stellte die Eintracht die hochdekorierte Bayern-Defensive vor große Probleme und ließ sie teilweise wie eine Alt-Herren-Truppe aussehen. Einziger Haken an der Sache: Die Tormusik erklang nie. Und dann ging der Akku leer.

Der Eintracht geht die Kraft aus

"Leider kann man so nicht über 90 Minuten spielen", fasste Hütter die Frankfurter Krux mit dem Kräfteverschleiß zusammen. Nach 24 Pflichtspielen innerhalb von knapp vier Monaten konnte die Eintracht ab Mitte der ersten Hälfte plötzlich nicht mehr zusetzen. Power weg, Energie weg; und nach dem Führungstreffer von Ribéry auch etwas die Hoffnung weg. "Wir haben nicht mehr dran geglaubt, das hat mir nicht so gefallen", kritisierte Hütter, der angesichts der personellen Probleme aber auch um Verständnis warb.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Hütter: "Der Akku war leer" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Mit David Abraham und Makoto Hasebe fehlten der Eintracht die beiden wichtigsten Defensiv-Stabilisatoren, mit Ante Rebic und Mijat Gacinovic die beiden Bindeglieder zwischen Mittelfeld und Angriff. Rebic stand wegen Sprunggelenks-Problemen gar nicht im Kader, sein Pokalheld-Pendant Gacinovic musste noch vor der Halbzeit verletzt raus. "Wir haben aus dem letzten Loch gepfiffen", so Hütter. "Wenn bei uns Schlüsselspieler fehlen, wird es halt schwierig."

Oldie Ribéry macht den Unterschied

Und so verdiente sich der FC Bayern den Sieg mit jeder Minute immer mehr. Die Münchner bestimmten das Spiel ohne größere Probleme und hätten ohne den überragend haltenden Frankfurter Torhüter Kevin Trapp schon in der ersten Hälfte höher führen können. Angeführt vom bärenstarken Oldie Ribéry, mit 35 Jahren ältester Akteur auf dem Platz, ließ der Rekordmeister vor allem nach dem Seitenwechsel nichts mehr anbrennen.

Ribéry, der neben allerlei unangebrachter Theatralik immer noch über herausragende Technik verfügt, avancierte mit seinem zweiten Treffer zum Mann des Tages. Dann schraubte Rafinha mit einer verunglückten Flanke das Ergebnis um vielleicht ein Tor zu hoch. Münchner Packung statt Frankfurter Krönung.

Es fehlt nur das Happy End

Richtig lange währte die Enttäuschung über den verpassten Coup zum Jahres-Abschluss aber nicht. Die Fans honorierten die Hinrunde, die die Eintracht im schlechtesten Fall auf Platz sieben abschließen wird, mit Standing Ovations und "Deutscher-Pokalsieger"-Sprechchören. Am Ende dieses langen und für alle Frankfurter denkwürdigen Jahres haben sich die Spieler den Urlaub redlich verdient. "Ich war gerade in der Kabine, da kann keiner mehr laufen", berichtete der ebenfalls sichtlich mitgenommene Präsident Fischer.

Unmittelbar nach Ende der Partie und aller kurzgehaltenen Feierlichkeiten machte sich der Großteil des Teams dann auch auf in Richtung Flughafen und an die Strände dieser Welt. Ausspannen und Kräfte sammeln ist angesagt. "Die Pause ist kurz, das muss jetzt jeder genießen", so Hütter. "Trotz der Niederlage muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Wie wir uns international und national präsentiert haben, macht mir große Hoffnung für die Zukunft."