Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Geld- und Werttransportes zu einem bundesweiten Warnstreik-Tag am Montag aufgerufen.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. In Hessen arbeiten nach Verdi-Angaben rund 650 Menschen in der Branche. Vor der Firma Prosegur in Neu-Isenburg (Offenbach) soll es am Montag eine Streik-Aktion geben. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 14. November angesetzt.