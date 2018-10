Einen Schritt zurück, um zwei nach vorne zu kommen: Marijan Cavar ließ sich im Sommer von Eintracht Frankfurt nach Kroatien verleihen. Dort setzt er bereits kurz nach seiner Ankunft Akzente und empfiehlt sich für mehr.

Die Sommervorbereitung war nicht leicht für Marijan Cavar. Nach einem guten Auftakt und ordentlichen Kritiken zu Beginn wurde der im vergangenen Winter verpflichtete Mittelfeldspieler nach dem zweiten Trainingslager in Gais in die Trainingsgruppe 2 aussortiert. Er nutzte den letzten Transfertag und schloss sich dem kroatischen Klub HNK Osijek auf Leihbasis an. Im dicht besiedelten zentralen Mittelfeld der Eintracht setzte Trainer Adi Hütter auf andere Spieler.

Entscheidendes Gespräch mit Hütter

Der Österreicher behielt Cavar jedoch im Blick und führte vor dem temporären Wechsel ein richtungsweisendes Gespräch mit ihm. "Wir haben entschieden, dass ich Spielpraxis sammeln muss. Das ist in meinem Alter sehr wichtig", sagte der Mittelfeldspieler dem hr-sport. Osijek habe er dabei für seine Entwicklung als "beste Option" ausgemacht.

Der 20-Jährige fand sich schnell in neuer Umgebung zurecht und fühlte sich auf Anhieb "gut integriert". Er feierte sein Debüt mit einem Kurzeinsatz gegen HNK Riejka (1:1), vier Tage später durfte Cavar 90 Minuten im Pokal gegen einen unterklassigen Gegner mitwirken (3:0).

Umschwung mit Cavar

Als die Mannschaft ohne ihn im darauffolgenden Ligaspiel enttäuschte und 0:1 unterlag, schenkte ihm Trainer Zoran Zerkic das Vertrauen. Cavar überzeugte mit sauberem Passspiel und guter Defensivarbeit. Osijek siegte in den Auswärtspartien bei Inter Zapresic (3:0) und Hajduk Split (2:0) und belegt damit aktuell den dritten Tabellenplatz.

Obwohl Cavar die Liga "schwächer als die Bundesliga" einschätzt, sieht er im Abgang nach Kroatien keineswegs einen "Rückschritt". Über allem stehe die "Spielpraxis", diese zu sammeln sei die Hauptmotivation. Eine persönliche Zielmarke setzte sich Cavar in der Liga zwar nicht, sagte allerdings: "Wenn ich hart trainiere und oft spiele, dann kommen Tore und Vorlagen von ganz alleine."

Eintracht bleibt im Blickfeld

Schließlich will sich Cavar für ein weiteres Engagement in Frankfurt anbieten, wo er bis 2021 unter Vertrag steht. Die Eintracht verfolgt das Talent intensiv aus der Ferne, Kontakt habe er vor allem zu Branimir Hrgota. Cavar freute sich für den Schweden über den Achterpack im Testspiel gegen Hanau 1893, auch der gute Saisonstart der Hessen stimme ihn zufrieden.

Noch wichtiger sei für ihn persönlich die Partie der U21 von Bosnien-Herzegowina bei Portugal. Am Dienstagabend kämpften die Jungprofis um die Qualifikation für die im nächsten Sommer stattfindende Europameisterschaft in Italien - und verpassten die Endrunde durch eine 2:4-Niederlage. Cavar blieb bis zu seiner Auswechslung in der 80. Minute ohne Torerfolg. Damit kann sich der 20-Jährige voll auf die Liga in Kroatien konzentrieren, um sich mit weiteren guten Auftritten für die Eintracht zu empfehlen.