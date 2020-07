David Halbich wechselt zur U19 von Eintracht Frankfurt.

Das gaben die Hessen am Dienstag bekannt. Der Stürmer spielte in der vergangenen Saison noch für den Nachwuchs von Bayern München und erhält in Frankfurt einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Beim FCB erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit drei Tore und legte weitere vier Treffer vor.