Versuch Nummer elf: Eintracht will endlich in Mainz gewinnen

Wenn Eintracht Frankfurt zum FSV Mainz 05 reist, heben Statistik-Fans warnend den Zeigefinger. Doch noch in diesem Jahr könnte die Sieglos-Serie der Hessen beim Nachbarn vom Rhein ein Ende finden.

Im elften Anlauf will Eintracht Frankfurt endlich einen Bundesliga-Sieg beim FSV Mainz 05 landen. Die Hessen gehen mit viel Selbstvertrauen in das Rhein-Main-Derby an diesem Mittwoch (20.30 Uhr).

Die Ausgangslage

Eigentlich haben beide Vereine ihr Soll für die Hinrunde erfüllt. Pokalsieger Frankfurt steht überraschend auf Rang fünf, auch Mainz hat sich ein Polster zu den Abstiegsplätzen verschafft. Die Eintracht hat sich mit nunmehr 26 Punkten im oberen Tabellendrittel festgebissen. Mit einem weiteren Erfolg kann sie sich auch für den Schlager am Samstagabend gegen den FC Bayern München in Form bringen.

Das Personal

Bis auf das verletzungsgeplagte Defensiv-Duo Makoto Hasebe/David Abraham stehen der Eintracht alle Akteure aus dem Kreis der Stammspieler zur Verfügung. Im hitzigen Abnutzungskampf gegen Leverkusen am vergangenen Sonntag hat sich kein Profi aus dem Lager der Hessen verletzt. Hasebe konnte zuletzt im Training zwar wieder einige Laufrunden drehen, eine Option für die Duelle mit den 05ern und auch mit dem FC Bayern ist er dadurch aber nicht. Gleiches gilt für Abraham, bei dem bis zuletzt die Hoffnung bestand, ihn zumindest bis zum Bayern-Spiel fit zu bekommen.

Bild © hessenschau.de

Bei Mainz kehrt Pierre Kunde wohl in die Startelf zurück.

So könnte Mainz spielen: Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde - Gbamin, Latza - Boetius - Mateta, Quaison

Das sagen die Trainer

Adi Hütter (Eintracht Frankfurt): "Mainz ist zu Hause eine andere Mannschaft als auswärts. Sie spielen körperbetont, führen viele Zweikämpfe, spielen mit einer Raute im Mittelfeld und sind mit Jean-Philippe Mateta im Sturm sehr kopfballstark. Ich gehe davon aus, dass die Spieler von Mainz sehr heiß sind, aber auch wir sind gut drauf. Ich erwarte ein interessantes Spiel. Dass die Eintracht in Mainz noch nie gewonnen hat, mache ich nicht großartig zum Thema."

Sandro Schwarz (Mainz 05): "Es ist für alle Beteiligten ein besonderes Spiel. Wir sind uns sicher, dass es sehr stimmungsgeladen wird. Wir haben ein richtiges Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern, die spielen aber nicht in unserer Liga. Die Eintracht hat dasselbe mit Kickers Offenbach. Ich würde es einfach als Rhein-Main-Derby bezeichnen. Unabhängig von irgendwelchen Serien wollen wir eine Leistung abrufen, die es uns ermöglicht, drei Punkte zu erzielen. Wir haben es in den Heimspielen bisher sehr gut gemacht, daran wollen wir anknüpfen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Während sich in Frankfurt das Offensivspiel meist auf das torhungrige Trio Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic verteilt, steht in Mainz ein Angreifer im Blickpunkt: Jean-Philippe Mateta. Der 21-Jährige war vor der Saison von Olympique Lyon an den Rhein gekommen und kommt in bislang 17 Einsätzen in Liga sowie DFB-Pokal auf vier Tore und eine Vorlage. 17 Einsätze? Ja: Der U21-Nationalspieler durfte bisher in jedem Pflichtspiel dieser Saison ran und stand lediglich zwei Mal nicht in der Startelf. Eintracht-Coach Hütter warnte am Dienstag ausdrücklich vor der Kopfballstärke des wuchtigen Angreifers.

Statistik des Spiels

Die Eintracht hat noch nie (!) ein Punktspiel in Mainz gewonnen. In erster und zweiter Liga gab es bislang 14 Versuche, die allerdings mit acht Remis und sechs Niederlagen endeten. Bei keinem anderen Club traten die Hessen so oft zu einem Bundesligaspiel an wie beim FSV, ohne dabei auch nur ein einziges Mal zu gewinnen (zehn Mal). Doch die 05er sind aktuell alles andere als eine Heimmacht und gewannen nur eine der vergangenen sechs Partien vor eigenem Publikum. Neben dem 2:1 gegen Bremen am zehnten Spieltag gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen.