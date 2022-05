Eintracht Frankfurt will auch in Zukunft auf Abwehrspieler und Fanliebling Martin Hinteregger bauen. Das bestätigte der Club am Mittwoch.

Aufatmen bei den Eintracht-Fans: Publikumsliebling Martin Hinteregger wird den Hessen erhalten bleiben. In den vergangenen Wochen und Monaten galt der Österreicher stets als Verkaufskandidat. Nun aber die Wende.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt: Helden für immer! Video Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Erste Berichte der Bild-Zeitung, wonach Club und Spieler nach einem Gespräch zwischen Cheftrainer Oliver Glasner und Hinteregger weiter zusammenarbeiten möchten, bestätigte der Verein am Mittwoch auf Nachfrage des hr-sport. Demnach sei man gewillt, den Vertrag bis 2024 zu erfüllen.

Hinteregger gilt nicht unbedingt als pflegeleichter Typ, mit Verein und Umfeld ist er jedoch eng verwoben. "Es wurden Gespräche geführt, die für mich nicht optimal gelaufen sind", sagte er zuletzt der Kleinen Zeitung . Seitens der Eintracht betonte man stets die Wichtigkeit Hintereggers. "Wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß, was er an uns hat", sagte zuletzt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche.

Zur Champions League wieder fit

Noch während des Autokorsos nach dem Triumph in der Europa League sagte Hinteregger, er würde sich wünschen, in Frankfurt zu bleiben. Dieser Wunsch scheint nun also in Erfüllung zu gehen.

Aktuell laboriert Hinteregger noch an einer Oberschenkel-Blessur, wegen der er auch das Finale verpasste. Zur Vorbereitung auf die kommende Saison, in der die Hessen erstmals in der Champions League antreten, will Hinteregger aber wieder fit sein.

Videobeitrag Video Die Saisonabschluss-PK mit Markus Krösche Video Markus Krösche Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags