Daichi Kamada beendet die Spekulationen um seine Zukunft und unterschreibt einen neuen Vertrag bei Eintracht Frankfurt. Die Art der Überbringung der frohen Botschaft ist außergewöhnlich.

Wohl dem, der einen VHS-Kurs für japanische Sprache und Schriftzeichen belegt hat: Wie Eintracht Frankfurt in der Nacht zum Mittwoch auf dem japanischen Twitter-Account mitteilte, hat Daichi Kamada seinen Vertrag verlängert und bleibt den Hessen über die laufende Saison hinaus erhalten. "Zeigen Sie ein breites Lächeln", empfiehlt die Google-Übersetzung. Weitere Details des Deals sollen im Laufe des Tages, dann wohl für alle verständlich, folgen.

Verhandlungen nehmen positives Ende

Kamada, der im Sommer 2017 vom japanischen Club Sagan Tosu zur Eintracht gewechselt war und nach einem Ausbildungsjahr beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden in der vergangenen Saison seinen Durchbruch schaffte, hat sich nach längerer Bedenkzeit also doch für einen Verbleib in Frankfurt entschieden. In den vergangenen Wochen hatte es auch immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abschied gegeben.

Der 24-Jährige, der sich auf der Zehner-Position am wohlsten fühlt, erzielte in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend zehn Treffer und bereitete neun weitere vor.