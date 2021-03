Corona-Fälle in Eintracht-A-Jugend

Vier Tests positiv Corona-Fälle in Eintracht-A-Jugend

In der U19 von Eintracht Frankfurt sind am vergangenen Wochenende vier Spieler positiv auf Corona getestet worden.

Das meldete der Verein am Dienstag. Die Betroffenen seien in Quarantäne, das Training der A-Jugend ist ausgesetzt. In den kommenden Tagen sollen weitere Tests folgen.