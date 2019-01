Mit Sebastian Rode hat Eintracht Frankfurt einen Hochkaräter an Land gezogen. Aber nicht immer sind Wintertransfers eine gute Idee. Wie diese fünf Beispiele zeigen.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Eintracht-Rückkehrer Sebastian Rode im Interview [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Leonard Kweuke

"Er ist ein Riesentalent, eine Granate", lehnte sich Werner Lorant weit aus dem Fenster, als die Eintracht im Januar 2009 seinen Schützling Leonard Kweuke von Dunajska Streda verpflichtete. Dass der Stürmer mit den bierfassdicken Oberschenkeln zuvor nur in Kamerun und dem Iran gekickt hatte, schmälerte Lorants Einschätzung nicht, ganz im Gegenteil. Besser als Mario Gomez oder Grafite sei Kweuke, so Lorant weiter, "er ist kein kleiner Rohdiamant, er ist ein großer Rohdiamant."

Im Trainingslager der Eintracht fiel Kweuke allerdings eher dadurch auf, dass er das Konzept der Liegestütze nicht kannte und in Testspielen gerne schon an der Mittellinie zum Torschuss ansetzte. Sonderlich erfolgreich war das nicht, wie Kweukes Stelldichein bei der Eintracht generell. Nach sechs Kurzeinsätzen ging es weiter zu Energie Cottbus in die zweite Liga, zuletzt war er bei Rizespor in der Türkei, seit dem Sommer ist er beschäftigungslos. Wie übrigens auch Werner Lorant.

Nikola Petkovic

Ebenfalls im Januar 2009 wechselte der serbische U-Nationalspieler Nikola Petkovic an den Main. Auch sein tatsächliches Leistungsvermögen unterlag einer kolossalen Fehleinschätzung, als der damalige Trainer Friedhelm Funkel nach einem dreitägigen Probetraining den Daumen hob. "Wenn man ein geschultes Auge hat, genügt das", irrte Funkel. Petkovic spielte eher selten, dann nicht sonderlich gut und fiel in erster Linie dadurch auf, dass er ein Trainingslager schwänzte.

Nikola Petkovic beim Training Bild © Rhode/Storch (Archiv)

Funkels Nachfolger Michael Skibbe war in seiner Einschätzung dann auch deutlicher: "Wenn einer richtig gut ist, lässt man ihn gerne spielen. Wenn einer weniger gut ist, spielt er weniger. Und wenn er nicht so gut ist, spielt er noch weniger." Im Anschluss an seine neun Einsätze für die Eintracht hatte Petkovic noch zehn Vereine, unter anderem in Australien, China und Thailand.

Mohammed Abu

Der Transfer des ghanaischen Talents Mohammed Abu sollte den Auftakt einer fruchtbaren Kooperation zwischen Manchester City und Eintracht Frankfurt werden. Allein, es kam anders. Abu kickte lediglich in zwei Testspielen mit, trotz guter Ansätze im Training durfte er im Ligabetrieb nicht mittun – und verließ die Eintracht bereits im März wieder nach Strömsgodset in Norwegen, wo ihn City zuvor geparkt hatte.

"Wir werden am Ende der Saison über einen erneuten Wechsel zur Eintracht entscheiden", sagte Sportdirektor Bruno Hübner damals. Abu indes ging den Weg vieler Leihspieler großer englischer Vereine und wurde in den Folgejahren bei diversen anderen Verein geparkt. Mittlerweile kickt Abu bei Columbus Crew in der MLS.

Josef Obajdin

Niemand geringeres als den frisch suspendierten Anthony Yeboah sollte der Tscheche Josef Obajdin im Winter 1995/96 ersetzen. Verletzungssorgen sowie die ungeklärte Frage, ob Obajdin tatsächlich Stürmer oder nicht doch eher Mittelfeldspieler sei, verhinderten Obajdins Durchbruch bei der Eintracht.

Nach nur drei Spielen ohne Tor ging er nach einem halben Jahr zurück zu Slovan Liberec und weiter zu Sparta Prag, für die er in den Folgejahren sogar 18 Spiele in der Champions League bestritt. Das sind übrigens sechs Spiele mehr als Anthony Yeboah, aber das nur am Rande.

Tommy Berntsen

Satte 1,8 Millionen Euro zahlte die Eintracht im Januar 2001 für den norwegischen Verteidiger Tommy Berntsen, nachdem der Club bereits ein Jahr zuvor um Berntsen gebuhlt, ihn aber nicht hatte bezahlen können. Dementsprechend zuversichtlich war Sportdirektor Rolf Dohmen: "Der Zeitaufwand hat sich gelohnt. Er ist ein echter Hochkaräter. Er wird, ebenso wie Karel Rada, unsere Abwehr stabilisieren."

Der damalige Vorstandsvorsitzende Steven Jedlicki nannte Berntsen, obschon zum Zeitpunkt des Transfers bereits 27 Jahre alt, gar eine "Investition in die Zukunft". Und irrte. Berntsen blieb ein Jahr, war viel verletzt und machte drei Spiele, bevor er ablösefrei zurück nach Norwegen verliehen wurde. 2009 beendete Berntsen seine Karriere, ohne je wieder für die Eintracht gespielt zu haben, die darüber hinaus der einzige Verein bleibt, die je für Berntsen Geld bezahlt hat.