Schon am Mittwochabend hatte es in den sozialen Netzwerken Erkenntnisse zu einer möglichen Fan-Aktion vor dem Frankfurter Hotel des FC Barcelona gegeben. Und genau so passierte es in der Nacht zu Donnerstag: Mutmaßlich Fans von Eintracht Frankfurt zündeten ein Feuerwerk.

Als im Zuge der Medienberichterstattung vor dem Europa-League-Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona der Name des Barca-Mannschaftshotels, das Vier-Sterne-Haus der spanischen Hotelkette Meliá im Frankfurter Westend, genannt wurde, war klar: Es könnte eine unruhige Nacht für die Spieler des FC Barcelona werden. Entsprechende Ankündigungen von Eintracht-Anhängern kursierten in den sozialen Netzwerken.

Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde es dann in der Tat laut. So brannten vermutlich Eintracht-Fans ein Feuerwerk vor dem Mannschaftshotel des FC Barcelona ab und störten so die Nachtruhe der Spieler aus Katalonien. Wie ein Sprecher des Hotels dem hr-sport bestätigte, wurden einige Feuerwerkskörper gezündet. Auch Anwohner im Stadtteil Westend berichteten von zahlreichen Böllern und einem Feuerwerk.

Barca-Fans belagern eigenen Mannschaftsbus

Am Mittwochabend war am Mannschaftshotel in Frankfurt schon der Bus des FC Barcelona auf dem Weg zum Abschlusstraining im Eintracht-Stadion aufgehalten worden. Rund 50 Fans des FC Barcelona hatten nach Polizeiangaben die Ausfahrt des Busses blockiert.

Nachdem Spieler des FC Barcelona aus dem Mannschaftsbus gestiegen waren, um mit ihren Fans Selfies zu machen und Autogramme zu geben, fuhr das Team leicht verspätet Richtung Stadion. Security-Personal des Hotels und die Polizei hatten den Weg letztlich frei gemacht.