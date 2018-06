Eintracht Frankfurts Verteidiger Carlos Salcedo reist mit Mexiko zur WM nach Russland. Das erste Gruppenspiel gegen Deutschland soll nur der Beginn eines erfolgreichen Turniers sein.

Die Leidenszeit von Carlos Salcedo ist längst vorbei. Vor ziemlich genau einem Jahr, beim Confed Cup in Russland, hatte sich der mexikanische Verteidiger kurz vor seinem Amtsantritt bei Eintracht Frankfurt eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen. Rund neun Monate später, im März 2018, folgte mit einem Schlüsselbeinbruch die nächste schwere Verletzung. Fast zehn Spiele hat er dadurch zu Saisonbeginn verpasst. Doch nun – gut eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft – sind diese Rückschläge einigen positiven Dingen des Profi-Lebens gewichen.

Weitere Informationen Aufregung um angebliche Party mit Escort-Damen Wenige Tage vor der WM sorgten Video-Aufnahmen von einer angeblichen Party einiger mexikanischer Nationalspieler mit Escort-Damen für Aufregung. Auch Salcedo und Eintracht-Teamkollege Marco Fabian sollen dabei gewesen sein. Das Interview wurde bereits vor diesen Ereignissen geführt. Ende der weiteren Informationen

Die Verletzungen sind auskuriert, Salcedos sportliche Zukunft ist dank Eintracht-Vertrag bis 2022 langfristig geklärt, und seit dem 19. Mai weiß er, wie sich ein Pokaltriumph in Deutschland anfühlt. Entsprechend positiv ist die Grundstimmung des 24-Jährigen. "Ich fühle mich sehr wohl", sagt Salcedo im Gespräch mit dem hr-sport – und beschreibt damit nicht nur seine eigene Situation, sondern auch die Ausgangslage der mexikanischen Nationalmannschaft vor dem weltgrößten Turnier in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

Stolz auf die eigene Generation

"Ich bin sehr froh, dass wir alle vier Jahre dort vertreten sind", zeigt sich der Innenverteidiger stolz. "Die Generation, die wir haben, ist eine sehr gute Generation. Insofern gehen wir mit der Absicht dorthin, Geschichte zu schreiben." Geschichte schreiben? Also nicht einfach nur dabei sein à la Olympia? Nein. "Wir haben in den vergangenen Turnieren enttäuscht, deswegen denken wir, dass wir Wiedergutmachung betreiben wollen. Wir wollen sehr viel weiter kommen."

Wenn Salcedo so etwas ankündigt, hat er mehr als bloß eine gute Gruppenphase, den Einzug ins Achtel- oder Viertelfinale im Hinterkopf. "Unser Ziel ist ganz klar das Halbfinale", formuliert er eine erste verbale Attacke an die Top-Favoriten um Titelverteidiger Deutschland. "Wir wollen unter den besten Vier sein." Dass er mit Mexiko gleich im Auftaktspiel der Gruppe F auf den Champion von 2014 trifft, macht die WM für Salcedo noch außergewöhnlicher. "Das wird sehr interessant. Ich bin dankbar, dass ich in Deutschland leben und arbeiten kann – und dass mein Sohn hier geboren wurde." Um 17 Uhr des 17. Juni wird die Partie zwischen der DFB-Auswahl und "El Tri" im Luschniki-Stadion in Moskau angepfiffen.

Frotzeleien und Witzchen

Eine Auslosung, die Salcedo hierzulande bereits ein paar Frotzeleien beschert hat. Mit der medizinischen Abteilung und ein paar anderen Kollegen bei der Eintracht habe es schon vor Wochen "ein paar Witzchen" gegeben. "Dadurch steigt die Spannung", sagt er. "Das wird definitiv das wichtigste Spiel, das wir am Anfang spielen werden." Der Blick von Carlos Salcdeo geht nach vorne. Seine Leidenszeit ist längst vorbei.