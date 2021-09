Üble Bilder vor dem Spiel von Eintracht Frankfurt bei Royal Antwerpen: Anhänger der Hessen haben übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Bar in der Stadt verwüstet.

Belgischen und niederländischen Medienberichten zufolge kam es am Donnerstagnachmittag zu unschönen Szenen in Antwerpen: Wie "Voetbol Primeur" zuerst berichtete, haben Frankfurter Anhänger das Antwerpener Fan-Café The Great Old angegriffen. Die örtliche Polizei sei mit Feuerwerkskörpern und Gegenständen beworfen worden.

Zwei Deutsche sollen festgenommen worden sein. Die Zeitung "Het nieuwsblad" zeigt Bilder und Videos des Angriffs, bei dem demnach auch Pyrotechnik geworfen wurde. Das Blatt schreibt von 300 Frankfurtern, die gegen 14 Uhr versucht hätten, das Café zu stürmen.

Gruppe der Fans eingekesselt

Auf der Terrasse sei Glas zerbrochen, mehrere Gegenstände seien der Polizei entgegen geschleudert worden, wird eine Mitteilung zitiert. Ein Teil der Gruppe wurde eingekesselt, heißt es, die Polizei habe mit einem späteren Angriff gerechnet.

"Eine Gruppe deutscher Unterstützer, die sich auf dem Parkplatz des Makros versammelt hatte, griff gegen 14 Uhr das Café The Great Old an. Die Polizei war vor Ort und es gelang mehr oder weniger, die Gruppe vom Café und den anwesenden Unterstützern fernzuhalten. Es gibt Glasschäden an der Terrasse. Wir behalten die Gruppe genau im Auge", wird Polizeisprecher Willem Migom zitiert.