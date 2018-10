Was kann Apollon Limassol? Der kommende Gegner der Eintracht ist klarer Außenseiter in der Frankfurter Europa-League-Gruppe und für viele der große Unbekannte. Martin Lanig gibt Nachhilfe-Unterricht.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Ex-Eintracht-Profi Lanig über fehlende Freunde im Fußball [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Zugegeben: Nach den beiden europäischen Feiertagen gegen Olympique Marseille und Lazio Rom mutet das kommende Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt eher wie eine lästige Pflichtaufgabe an. Gegner am Donnerstag (21 Uhr) ist der zyprische Vertreter Apollon Limassol, derzeit Zweiter in der heimischen Liga und im internationalen Vergleich wohl eher Laufkundschaft.

Weitere Informationen Das Spiel im Social Radio Mit breiter Brust trifft die Eintracht am Donnerstag ab 21 Uhr auf Limassol. Wir berichten im Social Radio. Ende der weiteren Informationen

Nach einem Duell auf Augenhöhe klingt das erst einmal nicht, die Eintracht ist klarer Favorit. Martin Lanig warnt seine ehemaligen Mitspieler dennoch vor Überheblichkeit. "Man muss Limassol zu 100 Prozent ernst nehmen", sagte der frühere Frankfurter Profi im heimspiel! des hr-fernsehens. "Mannschaften aus Zypern sind immer gefährlich." Unterschätzen also verboten.

Bordeaux für immer mit Lanig verbunden

Und Lanig, der zweieinhalb Jahre in Frankfurt spielte und seine Karriere im Sommer 2015 auf Zypern beendete, muss es wissen. Zweimal traf der inzwischen 34-Jährige während seiner Zeit bei Serienmeister APOEL Nikosia auf Limassol, einen Sieg durfte er dabei nie bejubeln. "Die waren damals unser schärfster Konkurrent und hatten schon immer ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit", so Lanig, der während seiner Station in Hessen vor allem im europäischen Wettbewerb auf sich aufmerksam machte.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Lanig: "Limassol sollte man mit Respekt bespielen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Sein 1:0-Siegtor bei Girondins Bordeaux vor 12.000 mitgereisten Frankfurter Fans gehört wohl zu den umjubelsten Eintracht-Treffern aller Zeiten. "Das war etwas sehr Besonderes. Der Support von den Eintracht-Fans sucht seinesgleichen", schwärmt der Mittelfeldspieler noch heute von diesem Erlebnis.

Der Star ist nicht die Mannschaft

Damit auch in der Gegenwart Geschichte geschrieben werden kann, muss die Mannschaft von Adi Hütter vor allem auf Stürmer Facundo Pereyra aufpassen. Der Argentinier hat in vier Liga-Spielen fünf Mal getroffen und ist damit der Apollon-Toptorschütze. Aber auch Charalampos Kyriakou, der in der Europa-League-Qualifikation gegen den FC Basel zum Held wurde, oder Linksaußen Fotis Papoulis muss die Eintracht-Defensive auf dem Zettel haben. "Limassol agiert nicht immer im Kollektiv", so Lanig. "Aber die haben einige Spieler, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden."

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Lanig: "Eintracht ist personell und strukturell überlegen" [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Gute Einzelkönner, nicht ganz so ausgeprägter Teamgeist und ein gewisser Chaos-Faktor. So fasst Lanig Apollon Limassol zusammen: "Das kann in alle Richtungen abdriften." Sollte die Eintracht aber an ihre Performance der vergangenen Heimsiege gegen Hannover (4:1), Lazio Rom (4:1) und Fortuna Düsseldorf (7:1) anknüpfen, steht dem nächsten Erfolgserlebnis und dem nächsten großen Schritt in die K.o.-Phase nichts im Weg. "Limassol ist eine ambitionierte Truppe", so Lanig. "Aber wenn die Eintracht eine konzentrierte Leistung zeigt, wird das reichen."