Was passiert noch bei Eintracht Frankfurt?

Zwei Tage ist das Transferfenster noch geöffnet. Mit Ajdin Hrustic gibt Eintracht Frankfurt wohl noch einen Spieler ab, aber auch auf der Zugangsseite könnte sich bis zum Deadline Day noch etwas tun.

Videobeitrag Video Die geheime Welt der Spielerberater Video Bild © Imago Images / Collage: hr Ende des Videobeitrags

Zwei Tage vor Transferschluss ist ein wenig Ruhe eingekehrt bei Eintracht Frankfurt. Nachdem sich Keeper Kevin Trapp zum Verein bekannte und auch Mittelfeldmotor Djibril Sow noch einmal betonte, in diesem Sommer nicht wechseln zu wollen, wurde rund um das Auswärtsspiel der Hessen in Bremen bekannt, dass auch Daichi Kamada in Frankfurt bleibt. "Daichi bleibt bei uns, definitiv", stellte Eintracht-Coach Oliver Glasner nach dem Sieg klar.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich bei Eintracht Frankfurt bis zum Deadline Day gar nichts mehr tut. Medienberichten zufolge steht Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic kurz vor einem Wechsel zu Hellas Verona in die italienische Serie A. Für den Australier soll etwa eine halbe Million Euro fließen, bei Eintracht Frankfurt hatte er spätestens seit dem Transfer von Junior Dina Ebimbe kaum noch Chancen auf Spielzeit.

N'Dicka als potenzieller Abgang?

Ebenfalls immer wieder als potenzieller Abgang genannt wird Innenverteidiger Evan N’Dicka. Der Franzose, dessen Vertrag 2023 ausläuft, wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Der italienische Meister hat nun allerdings Innenverteidiger Malik Thiaw vom FC Schalke 04 unter Vertrag genommen. Einen Wechsel von N’Dicka macht das nicht unbedingt wahrscheinlicher.

Sollte N’Dicka doch noch gehen, müssten die Hessen gleichwertigen Ersatz holen. Ebenfalls noch tätig werden könnte die Eintracht auf der Position des Rechtsverteidigers. Kristijan Jakic spielt die Position aufgrund der Verletzung von Aurelio Buta nur aushilfsweise, er ist eigentlich gelernter Sechser. Auch deswegen soll die Eintracht laut Medienberichten bei Bayern München wegen einer Leihe von Josip Stanisic angefragt – und einen Korb kassiert haben. Andere konkrete Namen kursieren indes nicht.

"Sie sind eigentlich beide eher Achter"

Den Verantwortlichen scheint die Schwachstelle im Kader aber bewusst. Zumal Jakic einer der wenigen Sechser im Kader ist. Zuletzt setzte Glasner auf Sebastian Rode und Djibril Sow im Zentrum, sagte vor dem Spiel in Bremen aber auch: "Sie sind eigentlich beide eher Achter."

Ergibt sich eine Möglichkeit, könnte die Eintracht auch auf der Sechserposition noch einmal zuschlagen, zumal Jakic nicht der spielstärkste Sechser ist und Rode keine drei Spiele pro Woche machen wird.

"Dann können wir alle wieder normal arbeiten"

Gut möglich also, dass sich in den letzten zwei Tagen des Transferfensters noch etwas tut bei Eintracht Frankfurt. Bevor die Verantwortlichen dann wieder ein wenig Ruhe haben. Oder wie es Vorstandssprecher Axel Hellmann ausdrückte: "Bald ist das Transferfenster zu. Dann können wir alle wieder normal arbeiten."