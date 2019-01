Frankfurts Innenverteidiger Carlos Salcedo geht wie erwartet zurück in seine Heimat und spült damit Geld in die Eintracht-Kassen. Der mexikanische Nationalspieler verabschiedet sich bei Instagram von den Fans.

Der Abschied von Carlos Salcedo von Eintracht Frankfurt ist perfekt. Wie sein neuer Verein Tigres UANL am Montag mitteilte, wechselt der Innenverteidiger nach eineinhalb Jahren in Frankfurt zurück in seine Heimat. Wie hoch die Ablösesumme ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Während die Bild-Zeitung auf zehn Millionen Euro spekuliert, sprechen mexikanische Medien von knapp der Hälfte.

Salcedos Vertrag bei der Eintracht lief noch bis Juni 2022. Er war erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro fest verpflichtet worden. Ein offizielles Statement der Eintracht gibt es noch nicht.

Salcedo verabschiedet sich bei Instagram

"Ich verlasse den Verein glücklich, da wir einen Titel geholt haben, den ihr sehr verdient habt", schrieb der 25-Jährige bei Instagram. Er werde Fans, Mannschaft und Stadt immer in bester Erinnerung behalten. "Ich wünsche euch das Beste. Heute, morgen und immer."

Nach dem Abgang von Salcedo, der offenbar vor allem aus familiären Gründen zurück nach Mexiko wollte, muss die Eintracht wohl noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Mit Makoto Hasebe, David Abraham, Evan N'Dicka, Marco Russ und Simon Falette stehen zwar noch fünf Innenverteidiger im Kader. Da Salcedo auch auf der Rechtsverteidiger-Position einsetzbar war und Timothy Chandler weiter verletzt zusehen muss, fehlt eine Option in der Defensive.

Ist Mbabu wieder eine Option?

Einer, der diese Lücke schließen könnte, ist Kevin Mbabu von Young Boys Bern. Der Schweizer hat bereits unter Eintracht-Trainer Adi Hütter gespielt und wurde immer wieder mit der Eintracht in Verbindung gebracht. Bislang scheiterte ein Wechsel am Geld. Das könnten die Salcedo-Millionen nun unter Umständen ändern.

Salcedo ist nach Nicolai Müller, Felix Wiedwald, Deji Beyreuther und Chico Geraldes bereits der fünfte Spieler, der die Eintracht in der Winterpause verlässt. Mit Sebastian Rode wurde erst ein Neuzugang verpflichtet.

