Transfercoup der Frankfurter Eintracht: Für die kommende Saison konnten die Hessen den 17-Jährigen Marcel Wenig verpflichten. Der Mittelfeldmann hat sich bereits beim Rekordmeister in den Fokus gespielt.

Audiobeitrag Audio Bayern-Talent wechselt nach Frankfurt Audio Marcel Wenig (r.) im Gespräch mit Trainer Julian Nagelsmann. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste eines Toptalents gesichert. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wechselt der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler Marcel Wenig ab kommender Saison zu den Hessen. Sein Vertrag läuft bis Juni 2025. Wenigs Kontrakt beim FC Bayern läuft in diesem Sommer aus - die Eintracht zahlt also keine Ablösesumme. "Ich bin überrascht, dass hier so viel Familiäres dahintersteckt. Das Gelände bietet super Voraussetzungen. Ich freue mich auf das erste Spiel in Frankfurt vor vollem Haus. Die Fans geben dem Team immer volle Rückendeckung", sagte Wenig bei Eintracht-TV.

Bislang hatte Wenig für die U19 des Rekordmeisters gespielt. In 17 Spielen erzielte er dabei vier Tore. Auch in der Regionalliga war er in drei Spielen ein Mal für die U23 erfolgreich. Der gebürtige Nürnberger absolvierte auch schon Trainingseinheiten und die Vorbereitung bei den Profis unter Trainer Julian Nagelsmann. Laut Sport1 sei die endgültige Entscheidung pro Frankfurt schon vor einigen Wochen gefallen. Dabei habe sich die Eintracht auch gegen namhafte Bundesligisten wie Borussia Dortmund durchgesetzt.

Krösche: Wenig "großes deutsches Talent"

"Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu", sagt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben." Krösche warnte gleichzeitig: "In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden.“

Wenig war 2017 vom 1. FC Nürnberg in die Jugendabteilung der Bayern gewechselt. Im vergangenen Sommer konnte er dann auch bei den Profis reinschnuppern und überzeugte anscheinend die Verantwortlichen. Bereits im Oktober 2021 hatten verschiedene Medien berichtet, dass die Bayern Wenig einen neuen Vertrag unterbreiten wollten.

Wenig will sich wohl oben durchsetzen

Doch das Talent schätzt demnach seine Einsatzchancen im Profibereich bei den Hessen höher ein als in München. "Mir wurde hier die Möglichkeit gegeben, meinen Profivertrag zu unterschreiben", sagte Wenig in einem Video beim vereinseigenen Sender.

Sollte Wenig nicht sofort den Sprung packen, könnte die Eintracht mit der neuen U23 in der Hessenliga einen wichtigen Zwischenschritt für Talente wie ihn geschaffen haben.