Nach der Gruppensieg-Party kommt der Kater: Die Uefa hat Eintracht Frankfurt wegen der Vorkomnisse beim Heimspiel gegen Antwerpen für das Achtelfinal-Heimspiel der Europa League mit einem teilweisen Zuschauerausschluss belegt.

Eintracht Frankfurt muss im Heimspiel im Achtelfinale der Europa League auf seine Fans in der Westkurve verzichten. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verhängte gegen die Hessen einen teilweisen Zuschauerausschluss für die nächste Partie, weil beim 2:2 gegen Royal Antwerpen aus dem Fanblock hinter dem Tor Feuerwerkskörper geworfen worden waren.

Das gab die UEFA am Freitag bekannt. Zudem muss die Eintacht 30.000 Euro Strafe zahlen. Die Eintracht war am Donnerstag mit einem 1:1-Unentschieden in Istanbul Gruppensieger geworden und ist damit direkt fürs Achtelfinale qualifiziert.

Gegner steht noch aus

Die Achtelfinal-Begegnungen sind für den 10. und 17. März terminiert, die Hessen treten in der Runde der letzten 16 zunächst auswärts an. Der Gegner ist noch offen und wird in den Playoff-Partien am 17. und 24. Februar ermittelt.