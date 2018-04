Der Abschied von Niko Kovac steht fest, doch wer wird sein Nachfolger als Trainer der Frankfurter Eintracht? Sportvorstand Fredi Bobic betonte, der Club sei vorbereitet. Die möglichen Kandidaten im Überblick.

All jene Fans der Frankfurter Eintracht, die bisher nicht an schlechtes Karma an einem Freitag, den 13. geglaubt haben, dürften das seit dieser Woche anders sehen. Schon Donnerstagabend war durchgesickert, dass Trainer Niko Kovac im Sommer zu Bayern München wechselt, am Freitag folgte dann auch die offizielle Bestätigung – erst durch den Rekordmeister, später auch von Kovac selbst. Ab 1. Juli steht Kovac für die Münchner an der Seitenlinie. Wer aber nimmt seinen Platz auf der Trainerbank der Frankfurter ein? Die Kandidaten.

Markus Weinzierl

Bild © Imago

Markus Weinzierl ist in der Riege der möglichen Kovac-Nachfolger der wohl prominenteste Name. Bis Sommer 2017 trainierte der Coach Schalke 04, seitdem ist er ohne Verein. Vor seinem Engagement bei den Knappen leistete er beim FC Augsburg – bekanntermaßen ebenfalls ein Club mit begrenzten finanziellen Mitteln – solide Arbeit und etablierte den Verein in der Bundesliga. Mit beiden Clubs sammelte Weinzierl zudem Erfahrungen in der Europa League – ein Ziel, das die Eintracht ebenfalls für die kommende Saison anstrebt.

Jens Keller

Der Altbekannte: Jens Keller Bild © picture-alliance/dpa

Jens Keller kennt die Frankfurter Eintracht – wenn auch bisher nur als Spieler. Von 2002 bis 2005 lief er für den Verein auf, trug die Kapitänsbinde und beendete am Main schließlich seine Profi-Karriere. Es folgten Trainer-Stationen beim VfB Stuttgart, Schalke 04 und schließlich Union Berlin, wo Keller trotz Tabellenplatz vier und Aufstiegschancen in die Bundesliga im Dezember 2017 überraschend entlassen wurde. Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic kennt Keller noch aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart.

Hannes Wolf

Bild © Imago

Ebenfalls in Stuttgart hat Hannes Wolf seine Visitenkarte abgegeben. Der 36-Jährige führte die Schwaben zurück in die Bundesliga. Doch im Januar 2018 musste Wolf den abstiegsbedrohten VfB verlassen. Vom DFB wurde er dennoch als "Trainer des Jahres 2017" ausgezeichnet. Wolf gilt als Freund klarer Worte. In Stuttgart setzte er vor allem auf junge Spieler, entwickelte sie weiter. Dass er das kann, stellte Wolf bereits als Coach der Dortmunder A- und B-Jugend unter Beweis. Mit den Teams wurde er Deutscher Meister. Beim BVB tauschte sich Wolf zudem eng mit Jürgen Klopp aus. Noch heute hält Klopp große Stücke auf Wolf und attestiert ihm "ganz viel Fußball-Sachverstand". Deshalb wird Wolf nicht nur in Frankfurt, sondern auch bei Borussia Dortmund gehandelt.

David Wagner

Bild © Imago

An Sachverstand mangelt es auch David Wagner nicht – ebenfalls eng verbunden mit Jürgen Klopp, gebürtiger Frankfurter und einst Profi bei der Eintracht. Hier feierte der Coach sein Debüt als Bundesliga-Spieler. Inzwischen steht er beim englischen Club Huddersfield Town an der Seitenlinie. 2015 wechselte er von Borussia Dortmund II auf die Insel und krempelte den Club um. Er verordnete dem Team einen neuen Spielstil und führte Huddersfield im vergangenen Jahr mit organisiertem Pressing und trotz eines übersichtlichen Etats zurück in die Premier League. Damit sind auch Bundesliga-Clubs auf Wagner aufmerksam geworden. Mit Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund und Hoffenheim wurde Wagner bisher bereits in Verbindung gebracht.

Marco Rose

Bild © Imago

Ein Wechsel in die Bundesliga könnte auch für Marco Rose reizvoll sein. Früher in Diensten von Mainz 05 – als Spieler unter Klopp und später als Co-Trainer von Martin Schmidt – ist Rose nun Coach bei Red Bull Salzburg und führte den Club in der vergangenen Woche ins Halbfinale der Europa League. Rose gilt außerhalb des Platzes als ruhig und besonnen, pflegt mit seinen Spielern bisweilen gar einen freundschaftlichen Umgang. Mit dem Gewinn der Youth League mit Salzburg zeigte er zudem, dass der Umgang mit Nachwuchstalenten für ihn kein Problem ist.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! am Samstag, 14.04.18, 17.15 Uhr