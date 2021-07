Der Saisonstart rückt immer näher, doch eine wichtige Frage ist weiter ungeklärt: Wer wird neuer Kapitän von Eintracht Frankfurt? Trainer Oliver Glasner muss aus einem Gerüst von fünf Führungsspielern einen auswählen.

Sebastian Rode kehrte im Januar 2019 zur Eintracht zurück.

Als Martin Hinteregger Eintracht Frankfurt am Samstag im Testspiel gegen Straßburg als Kapitän aufs Feld führte, sahen das Beobachter bereits als Fingerzeig für die nahende Saion. Trainer Oliver Glasner wollte diese Entscheidung nicht als eine endgültige verstehen und stellte klar: "Nein, ich habe mir im Detail noch keine Gedanken darüber gemacht. Wir warten bis die Mannschaft komplett ist. Vor dem ersten Pflichtspiel lege ich mich fest." Die Frankfurter starten im DFB-Pokal bei Waldhof Mannheim, der Österreicher hat nicht mehr lange Zeit. Aber wer steht überhaupt zur Auswahl? Der hr-sport beleuchtet die fünf aussichtsreichsten Kandidaten.

Martin Hinteregger

Martin Hinteregger bleibt bei der Eintracht. Bild © Imago Images

Hinteregger dürfte gute Chancen auf das Kapitänsamt haben. Der Österreicher ist Leistungsträger und Publikumsliebling, er hat sich zudem klar zur Eintracht bekannt. Hinteregger durfte in der Vorsaison schon die Binde tragen, wenn Makoto Hasebe das Feld verließ. Gegen Hertha BSC führte der kernige Abwehrmann das Team dann auch als Torschütze zum Sieg. Es wäre eine logische Wahl von Glasner und würde die Bindung von Hinteregger zur Eintracht weiter stärken.

Makoto Hasebe

Stichwort Hasebe. Für den Japaner wäre es freilich auch weiterhin eine Ehre, Kapitän der Eintracht zu sein: "Wenn der Trainer das will, würde ich gerne." Doch am Rande einer Trainingseinheit erklärte Hasebe, weshalb er eine andere Wahl verstehen und gar präferieren würde: "Meiner Meinung nach müssen mehr junge Spieler Verantwortung übernehmen. Ich kann das auch so. Die nächste Generation ist dran." Ob Glasner den Worten des Grandseigneurs folgt? Für Hasebe sprechen viele Faktoren: Erfahrung, Fitness und Klasse. Doch endlos wird die Karriere des 37-Jährigen nicht mehr gehen.

Sebastian Rode

"Abgeneigt wäre ich nicht..." Sebastian Rode ließ frühzeitig durchblicken, dass er sich für das Kapitänsamt gerüstet sieht. Mit Glasner hatte er kurz vor dem Start in die Vorbereitung ein Telefonat: "Wir sind nicht auf meine Rolle als Führungsspieler eingegangen. Aber dass mich der Trainer angerufen hat, ist ein Zeichen dafür, dass er mich als einen der Führungsspieler sieht." Rode ist im Umfeld anerkannt, er bringt als Kämpfer und gebürtiger Hesse die nötige Identifikation mit. Doch die Verletzungssorgen ziehen sich durch die Karriere des Mittelfeldspielers. In den ersten Wochen unter Glasner musste er einige Tage aussetzen. Ob Rode gesetzt ist? Es wirkt, als sei er nicht in der Pole Position.

Kevin Trapp

Setzt sich Kevin Trapp durch? Der Schlussmann kam 2018 vielumjubelt aus Paris zurück, er ist beliebt bei den Fans und bringt einen gewissen Glamourfaktor mit. Der dritte Torhüter der Deutschen Nationalmannschaft und Euro-Teilnehmer würde die Verantwortung übernehmen. Glasner hatte in Wolfsburg Schlussmann Koen Casteels zum Vize-Kapitän gemacht, die Position des Torhüters ist für ihn somit kein Ausschlusskriterium bei der Suche nach einem Spielführer.

Filip Kostic

Filip Kostic geht - Stand heute - in seine vierte Saison bei der Eintracht. Zwar gibt es Gerüchte um einen Abgang, doch bislang herrscht Ruhe. Angebote liegen noch keine auf dem Tisch von Sportvorstand Markus Krösche. Der Serbe geht in jeder Trainingseinheit voran, in den Testspielen überzeugt er mit seinen Tiefenläufen und dem herausragenden linken Fuß. Könnte ihm die Kapitänsbinde einen Verbleib am Main noch versüßen? Es wäre der nächste Schritt in der Karriere des 28-Jährigen und eine Belohnung für konstant starke Leistungen in den vergangenen drei Jahren.