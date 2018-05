Kaum ist die Saison der Frankfurter Eintracht beendet, beginnen die Planungen des neuen Kaders. Geld für neue Spieler ist da, an einigen Stellen wird das aber auch bitter benötigt. Eine Bestandsaufnahme.

Vier Tage nach dem furiosen Pokalerfolg der Frankfurter Eintracht in Berlin holte am Mittwoch ausgerechnet Spaßkanone Lukas Hradecky alle Eintracht-Fans auf den Boden der Tatsachen zurück. Während in den Kneipen und den sozialen Medien noch immer über die Highlights des 3:1-Siegs gegen den FC Bayern sinniert wird, verkündete der Finne seinen bereits erwarteten Wechsel zu Bayer Leverkusen. Willkommen in der Realität.

Der Geldspeicher ist voll

Nachdem alle Feierlichkeiten abgeschlossen und die Kater auskuriert sind, steht ab sofort die Kaderplanung ganz oben auf der Tagesordnung. Der Trainer ist weg, der Torwart ist weg, einige Leistungsträger stehen nicht erst seit dem Pokaltriumph auf dem Wunschzettel von großen Vereinen. Ein Umbruch kündigt sich an, Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner sind wieder einmal als Bauherren gefordert. "Es wird sich einiges ändern", hatte Bobic schon vor der denkwürdigen Berliner Nacht angekündigt.

Anders als in den vergangenen Jahren könnte es in diesem Sommer aber heißen: klotzen statt kleckern. Denn Geld ist genug da. Das Eigenkapital wurde vor rund einem Monat um 15 Millionen Euro angehoben, der Pokalsieg und die damit verbundene Teilnahme an der Europa League garantieren zusätzliche Einnahmen. "Das macht zehn bis zwölf Millionen Euro aus", sagte Vorstand Axel Hellmann dem hr-sport. "Langfristig könnte das sogar 25 bis 30 Millionen bringen."

26 Spiele bis zum Winter

Heißt: Die Transferausgaben des Vorjahrs, als 19 Millionen Euro in Neuzugänge gesteckt wurden, könnten übertroffen werden. Selbst Ablösesummen für einen Spieler in zweistelliger Millionenhöhe sind möglich. Angesichts von 26 Pflichtspielen bis zur Winterpause sollte der Kader auch in der Breite stärker werden.

Doch wo am besten hin mit dem Geld? Und wer muss noch runter von der Gehaltsliste? Zeit für eine Inventur.

Tor

Ganz hinten sind die Planungen bereits abgeschlossen. Hradecky hat sich nach langem Theater und mehreren abgelehnten Angeboten in Richtung Leverkusen verabschiedet. Sein Nachfolger steht mit dem Dänen Frederik Rönnow bereits fest. Jan Zimmermann bleibt die Nummer zwei, Leon Bätge die drei.

Abwehr

Säule David Abraham hält auch in der kommenden Saison die Eintracht-Abwehr zusammen. Bild © Imago

Status Quo: Auch in der Abwehr sieht es jetzt schon ganz gut aus. Leistungsträger wie Abwehrchef David Abraham (Vertrag bis 2021) oder Makoto Hasebe (2019) werden auch im kommenden Jahr sicher in Frankfurt spielen. Mit Carlos Salcedo (2022), Simon Falette (2021) und Marco Russ (2019) sowie Danny da Costa (2021), Timothy Chandler (2020) und Jetro Willems (2021) haben zudem jeweils drei Innen- und drei Außenverteidiger gültige Arbeitspapiere.

Hier besteht Bedarf: Nominell ist alles in Ordnung. Angesichts der Verletzungsanfälligkeit von Abraham und Hasebe sowie den schwankenden Leistungen ihrer Nebenmänner, wäre aber mindestens ein gestandener Innenverteidiger wünschenswert. Auch über einen Backup-Linksverteidiger sollten die Verantwortlichen nachdenken. Der Kölner Dominique Heintz, der beides könnte, hat sich für Freiburg entschieden.

Streichkandidaten: Taleb Tawatha hat wohl endgültig keine Chance mehr, die Nachwuchskräfte Noel Knothe und Deji Beyreuther konnten ihre Bundesligatauglichkeit noch nicht unter Beweis stellen.

Mittelfeld

Status Quo: Die Problemzone liegt - wie so oft - in der Mitte: Hier droht der Eintracht ein Aderlass. Omar Mascarell, der wohl gerne bleiben würde, könnte für die Schnäppchen-Summe von vier Millionen Euro zu Real Madrid zurückkehren und dann teurer weiterverkauft werden. Marius Wolf steht offenbar vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga. Weitere mögliche Kandidaten für einen Abschied sind Marco Fabián und Mijat Gacinovic, die beide die WM als Sprungbrett zu einem größeren Club nutzen könnten.

Kevin-Prince Boateng soll als Führungsspieler vorangehen. Bild © picture-alliance/dpa

Aus der Riege der Stammspieler bleiben also Kevin-Prince Boateng und Jonathan de Guzman. Boateng vermied zuletzt zwar ein klares Bekenntnis, der Vertrag des Frankfurter Gang-Leaders läuft aber genau wie der von de Guzman noch zwei Jahre. Tendenz geht zu einem Verbleib.

Hier besteht Bedarf: Sollte alles so laufen wie befürchtet, tatsächlich überall. Als mögliche Nachfolger für Wolf sind bereits Jonathan Bamba von St. Etienne und Christian Fassenacht von Hütter-Club Young Boys Bern im Gespräch. Mindestens ein weiterer Sechser und zwei spielstarke Offensivkräfte sollten folgen.

Streichkandidaten: Danny Blum und Daichi Kamada sind Kandidaten für einen Verkauf. Marc Stendera, Aymen Barkok und Marijan Cavar werden sich beweisen müssen. Gelson Fernandes ist wohl maximal als Aushilfskraft gefragt.

Sturm

Status Quo: Rekordtransfer Sébastien Haller, mit 13 Treffern übrigens der mit Abstand torgefährlichste Eintracht-Stürmer der vergangenen Saison, wird ebenso sicher an Bord bleiben wie Luka Jovic. Der Leihvertrag des Serben läuft noch bis 2019, dann kann und wird die Eintracht die Kaufoption ziehen. Pokalheld Ante Rebic, der für viel Geld aus seinem bis 2021 laufenden Vertrag herausgekauft werden müsste, soll unbedingt bleiben. Es bleibt abzuwarten, was bei einer möglichen Offerte eines Topclubs passiert. Die Zukunft von Alex Meier ist weiter offen.

Auf Ante Rebic liegen die Hoffnungen. Bild © picture-alliance/dpa

Hier besteht Bedarf: Sollte Rebic bleiben, ist die Eintracht in der Abteilung Attacke gut aufgestellt. Ein weiterer schneller und wendiger Angreifer als Ergänzung zu den Stoßstürmern Haller und Jovic würde den Kader aber schmücken.

Streichkandidaten: Branimir Hrgota sollte sich endgültig nach einem neuen Arbeitgeber umsehen, Youngster Nelson Mandela arbeitet nach Kreuzbandriss noch in der Reha.

