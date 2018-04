Ein Ticket für das DFB-Pokalfinale - das wär doch was.

Ein Ticket für das DFB-Pokalfinale - das wär doch was. Bild © picture-alliance/dpa

Die Auswärtsfahrt zum Pokal-Halbfinale auf Schalke steckt noch in den Knochen, da planen die Fans von Eintracht Frankfurt schon die nächste Reise. Es geht nach Berlin, ein Ticket muss her. Doch das wird schwierig.

Ende Mai ist es tatsächlich schon wieder soweit: Das Frankfurter Umland wird für ein Wochenende etwas weniger dicht besiedelt sein, in Berlin wird dafür Hessisch zur zweiten Amtssprache. Der Grund: Die Frankfurter Eintracht steht dank Luka Jovic zum zweiten Mal in Folge im Finale des DFB-Pokals, die nächste Völkerwanderung bahnt sich an. Die Planungen der reiselustigen Fans laufen schon jetzt auf Hochtouren. Hin- und Rückfahrt, Unterkunft, Tickets. Alles muss organisiert werden. Vor allem die Eintrittskarten könnten dabei jedoch zu einem ähnlich schweren Gegner werden wie Bayern München.

Eintracht bekommt 20.000 Tickets

Spätestens seit Mittwochabend versucht jeder, der die Wörter Eintracht und Frankfurt unfallfrei aussprechen kann und das Stadion im Stadtwald schon einmal von innen gesehen hat, am 19. Mai in Berlin dabei zu sehen. Die Anreise ist teuer, aber kein Problem. Die Suche nach einer Unterkunft ist angesichts von schon jetzt 90 Prozent ausgebuchten Hotels knifflig, aber machbar. Eine Eintrittskarte als Otto-Normal-Fan zu ergattern, ist hingegen nahezu unmöglich.

Die Eintracht bekommt vom DFB ein Kontingent von 20.000 Tickets zur Verfügung gestellt, diese werden jedoch nach strengen Regeln verteilt und sind quasi schon jetzt vergeben. Neben den VIP-Kunden und der Mannschaft gibt es genau drei weitere privilegierte Personengruppen: Mitglieder mit Dauerkarte, Mitglieder mit EFC-Dauerkarte, Inhaber von Auswärtsdauerkarten. Sollte eine dieser Beschreibungen auf Sie zutreffen, dürfen wir an dieser Stelle gratulieren: Sie haben ein Ticket sicher. Die genauen Regeln der Vergabe hat die Eintracht hier veröffentlicht.

Schwarzmarkt-Preise schnellen in die Höhe

Sollte es wider Erwarten nach den oben genannten Verkaufsphasen noch ein Restkontingent geben, wird dies unter den restlichen Dauerkarten-Inhabern verlost. Danach heißt es für alle anderen: hoffen, beten, tricksen – oder richtig tief in die Tasche greifen. Bei einschlägigen Online-Verkaufsportalen gibt eine Sitzplatzkarte schon für schlappe 429 Euro, Garantie auf "uneingeschränkte Sicht" inklusive. Tendenz stark steigend, Anfrage: riesig. Angebote verschwinden beinahe im Sekundentakt.

Was bleibt, wäre der Umweg über den FC Bayern. Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der Mitglied beim Rekordmeister ist. So etwas soll es ja geben. Dann nichts wie rein ins Internet und über das offizielle Anfrageportal der Münchner einen Bestellwunsch abgeben. Das geht noch bis zum 23. April, bislang sind allerdings schon 65.000 rot-weiße Fans diesem Aufruf gefolgt. Kühne Mathematiker erkennen: Die Chancen stehen jetzt schon bei weniger als 30 Prozent.

Alle nach Berlin - auch ohne Ticket

Und wenn das alles nicht funktioniert, lautet das Motto: auch ohne Ticket nach Berlin. Denn auch in diesem Jahr soll es wieder ein großes Fanfest geben. Die Planungen laufen. Ort, Zeit, Rahmenprogramm gibt es Stand jetzt allerdings noch nicht. Und vielleicht ergeben sich dann ja auch vor Ort noch ungeahnte Möglichkeiten.