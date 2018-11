Alles eine Frage des Systems? Seit Eintracht Frankfurt der Viererkette abgeschworen hat, stehen die Hessen defensiv wie eine Wand. Jungstar Evan N'Dicka sieht noch weitere Gründe für die neue Stabilität – zwei davon nehmen ihn täglich an die Hand.

Das magische Dreieck, die Frankfurter Büffelherde, Fußball 2000 reloaded: Die Eintracht ist dank ihrer drei Spitzen Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic derzeit so angesagt wie seit Jahren nicht. Im Schatten des zweitbesten Angriffs der Liga hat sich aber auch die Defensive der Hessen zu einem echten Schwergewicht entwickelt. Seit dem 1:3 in Gladbach Ende September kassierten die Frankfurter nie mehr als ein Gegentor. Sechs Siege und ein Unentschieden wettbewerbsübergreifend sind der Lohn.

"Eine solche Entwicklung habe ich nicht unbedingt erwartet", sagte Evan N'Dicka, einer der Hauptstabilisatoren, am Montag. "Aber es zeigt unser Selbstvertrauen und unser Potenzial. Es ist die tägliche Arbeit, die Früchte trägt."

Was der junge Verteidiger dabei nicht explizit anspricht: Der Erfolg scheint auch eine Systemfrage. Denn nach dem letzten Versuch bei der Niederlage in Mönchengladbach beendete Trainer Adi Hütter das Experiment Viererkette. Seitdem die Frankfurter auf ein System mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette in der Defensive bauen, steht die Mannschaft deutlich stabiler. Ob vorne oder hinten: Es läuft derzeit einfach bei der Eintracht.

Standard-Schwäche behoben

Zugegeben: Mit Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart hatten die Hessen zuletzt Gegner, die nicht gerade für ihre Offensivstärke berüchtigt sind. Alle drei Teams hielten die Frankfurter bei zehn Torschüssen oder weniger. Aber auch ihre größte Schwachstelle zu Saisonbeginn - Gegentore nach Standards - hat die Eintracht erfolgreich bekämpft.

"Wir versuchen es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen", sagte N'Dicka, der auch den Faktor Zeit ins Spiel bringt. Schließlich habe sich die neu zusammengestellte Mannschaft inklusive Trainer erst einmal finden müssen. "Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Es war ein neuer Kader, viele Neuzugänge. Aber wir haben uns gut kennengelernt, und jetzt haben wir eine sehr gute Phase."

In die Lehre bei Abraham und Hasebe

Der mit seinen 19 Jahren bereits außergewöhnlich abgeklärte Franzose profitiert persönlich auch von den beiden "Alterspräsidenten" an seiner Seite. Neben David Abraham (32) und Makoto Hasebe (34) kann sich N’Dicka auf sein Kerngeschäft konzentrieren: das Verteidigen. Die beiden Routiniers erledigen das Organisatorische, ordnen die Kette und geben das Signal, wann sich das Kollektiv fallen lässt oder nach vorne attackiert.

"Ich lerne sehr viel von ihnen, das fängt im Training an", sagt N'Dicka. "Sie haben immer einen Tipp, wie ich mich positionieren muss und wie mein Stellungsspiel auszusehen hat." Ab und an gibt es auch mal einen Anpfiff – so wie am vergangenen Freitag beim 3:0 in Stuttgart. Da hatte N'Dicka kurz vor Schluss einen Ball sorglos in den eigenen Strafraum springen lassen, um ein Haar hätte Stuttgart den Ehrentreffer erzielt.

Solche Situationen sind Teil des Lernprozesses und werden sich bei einem 19-Jährigen auch erst nach und nach abstellen lassen. Dass in Zeiten des Erfolgs aber der Schlendrian einkehren könnte, weist N'Dicka entschieden zurück: "Wir wissen, wo wir herkommen und werden auf keinen Fall in Arroganz verfallen."

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 5.11.2018, 23.15 Uhr