Es bleibt dabei: Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann beim FSV Mainz 05 nicht gewinnen. Nach zweimaligem Rückstand sicherten sich die Hessen am Mittwoch aber immerhin einen Punkt.

Trotz eines Doppelpacks von Torjäger Luka Jovic hat Eintracht Frankfurt auch im elften Anlauf den ersten Bundesligasieg beim FSV Mainz 05 und damit eine perfekte Generalprobe für das Spiel des Jahres gegen Rekord-Champion Bayern München mit Ex-Trainer Niko Kovac verpasst. Beim 2:2 (2:2) in einem rassigen Rhein-Main-Duell egalisierte der Serbe am Mittwochabend vor 30.805 Zuschauern mit seinen Saisontoren Nummer elf und zwölf (31./45.+1 Minute) die zweimalige Mainzer Führung durch Robin Quaison (10./36.).

Mit 27 Punkten sind die Hessen vor dem Jahresfinale gegen die Bayern Tabellenfünfter. Mainz bleibt mit 20 Zählern im Mittelfeld der Fußball-Bundesliga.

Hohes Tempo in Durchgang eins

"Wir müssen noch einmal alles rausholen, um dementsprechend ein paar Punkte zu machen", hatte Frankfurts Trainer Adi Hütter vor dem 24. Pflichtspiel in vier Monaten gefordert. Und die Eintracht leistete ihren Beitrag zu einem fulminanten und hitzigen Nachbarschaftsduell. Beide Mannschaften sorgten insbesondere im ersten Durchgang für ein hohes Tempo und erspielten sich einige Torraumszenen.

Den besseren Start erwischten aber die Mainzer, die sehr aggressiv attackierten und so den DFB-Pokalsieger in die Bredouille brachten. Das zahlte sich früh aus. Vergab Jean-Philippe Mateta in der sechsten Minute noch eine große Chance aus halbrechter Position, machte es Quaison kurz darauf besser. Von Mateta in Szene gesetzt, drosch er den Ball links oben in den Winkel. Vorausgegangen war aber ein leichtsinniger Fehler von Mijat Gacinovic. Eine weitere Chance von Mateta dokumentierte die gute Anfangsviertelstunde der Rheinhessen (13.).

Eintracht-Offensive verschafft Mainz Probleme

Danach kam aber die Eintracht. Insbesondere die starke Offensive stellte die Mainzer vor Probleme. Dabei saß Vize-Weltmeister Ante Rebic bis zur 71. Minute auf der Bank. Bei einem Kopfball von Sébastien Haller hatte Mainz noch Glück (23.), bei einer sehenswerten Kombination über Jonathan de Guzmán und Filip Kostic war es aber dann in Person von Jovic passiert.

Die Antwort folgte prompt. Nach einer Flanke von Jean-Paul Boetius war wieder Quaison für Mainz zur Stelle. Dass die Eintracht-Hintermannschaft dort zu schläfrig wirkte, lag vielleicht auch am Fehlen der verletzten Defensivspieler Makoto Hasebe und David Abraham. Doch im Angriff hatte die Eintracht noch Jovic, der kurz vorm Pausenpfiff per Kopf traf.

Weniger Spektakel in der zweiten Hälfte

Im zweiten Durchgang konnten die beiden Rivalen den Turbo-Fußball nicht mehr aufrecht erhalten. Beide leisteten sich nicht nur Pausen, sondern auch einige Fehlpässe. Die Eintracht hatte durch Haller eine Kopfball-Chance (50.), auf der Gegenseite forderte Mainz nach einer umstrittenen Aktion des Frankfurters Carlos Salcedo vergeblich einen Handelfmeter (75.). Dazu rettete Eintracht-Keeper Kevin Trapp gegen Boetius (80.).

Weitere Informationen FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:2) Mainz: Zentner - Brosinski, Bell, Niakhaté, Aaron - Kunde (78. Baku) - Gbamin, Latza (88. Maxim) - Boetius - Mateta (83. Onisiwo), Quaison



Frankfurt: Trapp - Salcedo, Falette, N'Dicka - de Guzmán (72. Willems), Fernandes - da Costa, Kostic - Gacinovic (72. Rebic) - Haller, Jovic



Tore: 1:0 Quaison (10.), 1:1 Jovic (31.), 2:1 Quaison (36.), 2:2 Jovic (45.+1)

Gelbe Karten: Bell, Aaron, Boetius - Salcedo, N'Dicka, Rebic



Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 30.805 Ende der weiteren Informationen

