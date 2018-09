Die Frankfurter Eintracht hat auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und insgesamt zehn neue Spieler verpflichtet. Verstärkungen sind bei weitem nicht alle. Eine erste Zwischenbilanz.

Vier Leistungsträger sind weg, zehn Neuzugänge da. Der Kader von Eintracht Frankfurt hat in diesem Sommer wieder einmal einen Umbruch erlebt. Trainer Adi Hütter muss nicht nur seine Spielidee einführen, er muss auch eine neue Mannschaft aufbauen. Auf wen er dabei setzen kann und wem eine Zukunft auf der Tribüne blüht? Ein Überblick.

Frederik Rönnow

Der erste Neuzugang ist auch gleichzeitig der erste Verlierer der Saison. Frederik Rönnow wurde bereits im April als Nachfolger von Lukas Hradecky präsentiert und als neue Nummer eins vorgestellt. Knapp fünf Monate später findet sich der Däne auf der Ersatzbank wieder. Nach nur einem Spiel in der Bundesliga und anhaltenden Kniebeschwerden, die ihn übrigens bereits 2014 ein komplettes Jahr seiner Karriere kosteten, ist erst einmal Schluss. Rönnow muss sich hinten anstellen und ist, wenn überhaupt, eine Option für die fernere Zukunft.

Ablösesumme: 2,8 Mio. Euro, Vertrag bis 2022, Stammplatz-Chance: 0%

Kevin Trapp

Rönnows Schicksal trägt den Namen Kevin Trapp. Der Nationaltorhüter, der bei Paris St. Germain keine Chance mehr auf Einsätze hatte, ist drei Jahre nach seinem Abschied in Richtung Paris zurück in Frankfurt und ab sofort Stammtorwart. Trotz seines durchwachsenen Comebacks gegen Bremen ist Trapp ein Gewinn für die Eintracht. Er strahlt Ruhe aus, hat Qualität und ist zudem eine Identifikationsfigur. Der Leihvertrag ergibt für beide Seiten Sinn, ein guter Deal.

Ablösesumme: -, Vertrag bis 2019, Stammplatz-Chance: 100%

Felix Wiedwald

Ein weiterer Leidtragender der Verpflichtung von Trapp und inzwischen eigentlich komplett überflüssig, ist Felix Wiedwald. Auch er war schon einmal bei der Eintracht, auch er verließ die Hessen im Sommer 2015 – dann enden die Parallelen. Geholt wurde Wiedwald als Nummer zwei hinter Rönnow. Da er sich jedoch nicht einmal gegen Jan Zimmermann durchsetzen konnte, ist er inzwischen nur noch vierte Wahl. Im Europa-League-Kader steht Wiedwald nicht.

Ablösesumme: -, Vertrag bis 2021, Stammplatz-Chance: 0%

Evan N’Dicka

Die wohl positivste Überraschung ist bislang der 19 Jahre alte Innenverteidiger Evan N’Dicka. Nachdem er beim Supercup-Finale gegen den FC Bayern und in der ersten DFB-Pokalrunde in Ulm nicht einmal zum Kader gehörte, war er in der Bundesliga zweimal der überzeugendste Frankfurter Abwehrspieler. Gegen Freiburg rutschte der Franzose nach den Ausfällen von David Abraham und Makoto Hasebe in die Startelf, gegen Bremen wurde er nach der Verletzung von Carlos Salcedo früh eingewechselt. N’Dicka ist ruhig am Ball, stark im Zweikampf und hat eine gute Übersicht. Wenn alle fit sind, wird es schwer. Auf Dauer könnte das aber was werden.

Ablösesumme: 5 Mio. Euro, Vertrag bis 2023, Stammplatz-Chance: 50%

Lucas Torro

Ein neuer Spanier soll den abgewanderten Spanier ersetzen: Lucas Torro wurde als Ersatz für Omar Mascarell geholt und weist zumindest in der Vita erstaunliche Überschneidungen mit seinem Vorgänger auf. Torro stammt genau wie Mascarell aus der Jugend von Real Madrid und war im Jahr vor seinem Wechsel an einen spanischen Zweitligisten ausgeliehen. Fußballerisch ist er allerdings in einer anderen Gewichtsklasse unterwegs. Torro kommt über den Kampf und hat seine Stärken vor allem im Spiel gegen den Ball, nach vorne kommt noch sehr wenig. Mangels Alternativen ist er aber auf der Sechs gesetzt.

Ablösesumme: 3,5 Mio. Euro, Vertrag bis 2023, Stammplatz-Chance: 90%

Allan

Beim Brasilianer Allan sieht das ganz anders aus. Der vom FC Liverpool ausgeliehene Mittelfeldmann spielt bislang bei Trainer Hütter überhaupt keine Rolle und schaffte es nur im Pokal in den Kader. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich an seiner Reservistenrolle etwas ändert, liegt im unteren einstelligen Bereich. Wer den Zweck hinter seiner Verpflichtung erkennt, darf sich gerne melden.

Ablösesumme: -, Vertrag bis 2019, Stammplatz-Chancen: 0%

Nicolai Müller

In der Frankfurter Jugend ausgebildet, nach 15 Jahren und vier weiteren Vereinen wieder bei der Eintracht gelandet. Die Voraussetzungen für eine Erfolgsgeschichte sind bei Nicolai Müller durchaus gegeben, richtig angekommen ist der Ex-Nationalspieler allerdings noch nicht. Nach einem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison beim HSV stoppte ihn auch zu Beginn dieser Spielzeit zunächst eine Verletzung. In Freiburg stand Müller dann in der Startelf und erzielte prompt ein Tor, danach tauchte er jedoch ab. Müller wird als Tempomacher auf der Außenbahn gebraucht, er hat das Potenzial eine Verstärkung zu werden.

Ablösesumme:-, Vertrag bis 2020, Stammplatz-Chancen: 80%

Filip Kostic

Der zweite Teil der Flügelzange mit Hamburger Vergangenheit ist Filip Kostic. Der serbische WM-Teilnehmer ist das Pendant zu Müller und soll über links Druck machen. In Freiburg eingewechselt, gegen Bremen 90 Minuten dabei, richtig gute Szenen bislang allerdings Fehlanzeige. Kostic bringt dank seiner Schnelligkeit, seiner Erfahrung und seines guten Schusses viel mit. Jetzt muss er es nur noch zeigen. Positive Randnotiz: Das Risiko des Transfers ist überschaubar, Kostic ist für zwei Jahre ausgeliehen, die Eintracht hat eine Kaufoption.

Kosten: 1,2 Mio. Euro, Vertrag bis 2020, Stammplatz-Chancen: 80%

Chico Geraldes

Ob die Eintracht auch bei Chico Geraldes eine Kaufoption im Vertrag verankern kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Ob die Gespräche darüber mit dem neu formierten Sporting-Präsidium überhaupt geführen werden sollten, allerdings auch nicht. Der Spielmacher, dem sein Lissaboner Stammverein einst eine Ausstiegsklausel von 45 Millionen Euro in den Kontrakt schrieb, ist in Frankfurt bislang überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Im Kader war der 23-Jährige noch nie, im Training ist er unauffällig, die Position des Spielgestalters gibt es im System von Coach Hütter auch eigentlich gar nicht. Eine seltsame Verpflichtung.

Kosten: 200.000 Euro, Vertrag bis 2019, Stammplatz-Chancen: 0%

Goncalo Paciencia

Nicht viel besser sieht das bei Geraldes' Landsmann Goncalo Paciencia aus. Der 23 Jahre alte Stürmer bewies mit seinem Jokertor in Ulm zwar zumindest, dass er eine gewisse Torgefahr besitzt. Hinter Sebastien Haller und Luka Jovic ist er dennoch nur dritte Wahl. Man kann sicherlich darüber streiten, ob die Eintracht die drei Millionen Euro Ablösesumme plus Gehalt nicht lieber in eine andere Position gesteckt hätte.

Kosten: 3 Mio. Euro, Vertrag bis 2022, Stammplatz-Chancen: 10%