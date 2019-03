Ziel Baku: Die Eintracht will "das Märchen weiterschreiben"

In der Europa League nun gegen Inter Mailand

Im Achtelfinale der Europa League wartet auf Eintracht Frankfurt nun Inter Mailand. Sportdirektor Bruno Hübner denkt aber noch weiter. Sein Ziel liegt in Aserbaidschan.

Die Europa League? Ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Das hat die Eintracht vor der Saison deutlich betont. Und auch immer wieder vor jeder neuen Runde. Das ist nun wohl auch den meisten im Rest Europas bewusst. Besonders in Donezk, Rom oder Marseille. Auch Inter Mailand könnte das im Europa-League-Achtelfinale erfahren. Denn die Europa-Reise der Hessen soll nicht in Norditalien enden. Das Ziel: Aserbaidschan. "Wir haben natürlich Baku auch im Kopf. Einen Titel zu holen wäre Wahnsinn", erklärt Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner vor dem Duell mit Inter Mailand.

Baku? Titel? Die Eintracht denkt weit, sehr weit. Die Europa-League-Saison ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte – aber eine, die den Frankfurtern nicht reicht. "Es ist ein Märchen und wir wollen es weiterschreiben", kündigt Hübner bereits jetzt an. Einfacher wird es für die Hessen dabei im Achtelfinale nicht. Nach Champions-League-Club Schachtar Donezk kommt nun Champions-League-Club Inter Mailand. "Es ist noch eine Hausnummer über Donezk," findet Hübner: "Was die Strahlkraft betrifft, ist es etwas ganz Neues."

Ein europäisches Schwergewicht im Stadtwald

Die nackten (Erfolgs-)Zahlen der Lombarden: 18-maliger italienischer Meister, siebenmaliger italienischer Pokalsieger, dreimaliger Champions-League-Sieger. Ganz klar: Am Donnerstag kommt ein europäisches Schwergewicht in den Stadtwald. Hübner betont daher auch jetzt schon: "Der Druck liegt bei Inter." Die aktuelle Form, und das wiegt momentan deutlich schwerer, spricht aber für die Eintracht.

Der 3:2-Sieg über die TSG Hoffenheim am Wochenende hat den Frankfurtern noch einmal einen ordentlichen Motivationsschub gegeben. "Die Erfolge beflügeln. Wir treten mit breiter Brust auf. Die Bundesliga-Ergebnisse helfen uns natürlich", bekräftigt Hübner. Bei Inter ist das Bild momentan komplett anders. Die Elf von Trainer Luciano Spalletti verlor am Freitag mit 1:2 bei Cagliari Calcio. Zudem belastet ein Zwist zwischen Top-Star Mauro Icardi und der Vereinsführung das Team. Gute Vorzeichen sehen anders aus.

"Alle können sich auf eine total motivierte Mannschaft freuen"

"Die sind im Moment natürlich nicht zufrieden", weiß Hübner. In Frankfurt sieht die Sache anders aus - trotz des Ausfalls von Ante Rebic. "Alle können sich auf eine total motivierte Mannschaft freuen", kündigt der Eintracht-Sportdirektor an. Wie gesagt: Die Europa League ist etwas Besonderes in Frankfurt. Das soll nun auch Inter Mailand spüren.