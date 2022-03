Eintracht erreicht Europa-League-Viertelfinale

Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Europa League. Die Hessen spielten am Donnerstag in einer dramatischen Partie 1:1 nach Verlängerung gegen Betis Sevilla. Dank des 2:1-Erfolgs im Hinspiel sind die Hessen damit in der nächsten Runde. In einer packenden Partie waren die Frankfurter lange das bessere Team, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Sowohl Ansgar Knauff (14.) als auch Filip Kostic (63.) trafen nur das Torgehäuse. Und so brachte Borja Iglesias sein Team in der letzten Minute in die Verlängerung. Dort sah es lange nach Elfmeterschießen aus, bevor Martin Hinteregger in der 120. Minute das 1:1 erzielte.