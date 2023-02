Klopp: Über Götze-Verpflichtung nachgedacht

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sich zu seinem besonderen Verhältnis zu Frankfurts Mario Götze geäußert. Im Podcast "Ball you need is love" erzählte er, dass sich die beiden einmal im Jahr treffen würden - im vergangenen Sommer zum Padel-Tennis-Duell auf Mallorca. "Mario spielt ganz selten Padel, aber ist unfassbar gut. Er war so gut im letzten Sommer, dass ich kurz darüber nachgedacht habe, ihn wieder als Spieler zu verpflichten. Er hat so ein Talent!" Klopp hatte Götze in dessen Anfangsphase in Dortmund trainiert und wollte ihn schon 2016 zu Liverpool holen. "Er war mit 16 Jahren schon unglaublich. Ich war komplett geflasht, als ich ihn das erste Mal spielen sah", erzählte Klopp. "Ich freue mich so sehr, dass er nach Frankfurt gegangen ist. Sie machen es außergewöhnlich gut - das muss ich als Mainzer sagen, auch wenn es schwer fällt."