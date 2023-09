Krösche bestätigt weitere Verhandlungen über Kolo Muani

In Sachen Kolo Muani-Wechsel zu Paris St. Germain ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen. Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bestätigte nach dem 2:0-Sieg im Play-off-Rückspiel der Conference League gegen Levski Sofia am späten Donnerstagabend noch einmal, dass die Verhandlungen mit mit PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi laufen: "Wir sind in Gesprächen und wir werden sehen, was passiert." Bislang lagen sich die Verhandlungs-Parteien in Sachen Kolo-Muani-Transfer finanziell noch weit auseinander, worauf der französische Spieler am Mittwoch das Abschluss-Training bestreikte und auch im Spiel gegen Sofia fehlte. In Deutschland schließt das Transferfenster am Freitag um 18 Uhr, Wechsel nach Frankreich sind dann noch bis 23 Uhr möglich.