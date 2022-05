Lieberknecht mit Versprechen an seine Spieler

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat seinen Spielern vor dem entscheidenden Spiel am letzten Spieltag am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Paderborn ein Versprechen gegeben. "Es wird am Sonntag keine Verabschiedungen geben. Wenn wir die Sensation schaffen, wird jeder Spieler mit in die erste Liga genommen. Wenn der Spieler diesen Weg auch mit uns gehen möchte", sagte der Coach am Freitag. Die Darmstädter können den Aufstieg in die Bundesliga noch direkt oder über die Relegation schaffen, sind dafür aber auch auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. "Das habe ich allen Jungs versprochen", so Lieberknecht.